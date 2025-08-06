Disparos en Laferrere: un custodio presidencial baleó a un motochorro para defender a su esposa

Una ráfaga de gritos, un arma desenfundada y un disparo seco que rompió la tensión en una esquina de Laferrere. Así se resume la escena que dejó, este martes, a un joven de 27 años herido de bala en la cabeza, tras intentar asaltar a la pareja de un custodio presidencial. El tirador no era un civil cualquiera: era el Sargento Primero Marcelo Cavalo, miembro de la División Custodia Presidencial de la Policía Federal Argentina (PFA), quien se encontraba de franco y vestido de civil.

Un custodio presidencial le disparó a un delincuente que quiso robarle a su pareja en Laferrere

El hecho ocurrió sobre la calle Montgolfier al 1600, en el partido bonaerense de La Matanza. Cavalo caminaba junto a su pareja, Estella Maris García, cuando dos motochorros aparecieron en escena. Uno de ellos descendió del vehículo, apuntó con un arma y le arrebató la cartera a la mujer. Lo que no esperaban era que estaban asaltando a la esposa de un policía entrenado para defender con su vida al Presidente de la Nación. Así, sin rodeos, se desplegó la secuencia que terminó con Emanuel González (27) tendido en el asfalto con una herida de bala en la cabeza. "Vio justo la maniobra, dio la voz de alto y disparó", relataron fuentes policiales.

A unos 30 metros del lugar del disparo, quedó inconsciente. El segundo ladrón huyó rápidamente, pero abandonó la cartera robada, que fue recuperada por una vecina a dos cuadras del lugar. El disparo, según informaron, fue efectuado con una pistola Glock 9 milímetros, de uso personal del agente, y no con su arma reglamentaria. En pocos minutos llegó una ambulancia que trasladó al joven baleado al Hospital Paroissien, donde permanece internado en estado crítico. La investigación confirmó que el herido tiene antecedentes por robo en una causa judicial en Vicente López.

Desde la UFI Nº2 de La Matanza, el fiscal Gastón Duplaa consideró que, por el momento, no corresponde tomar temperamento alguno contra el efectivo, ya que se trataría de un claro caso de legítima defensa. Aun así, se secuestró el arma, se realizaron pericias en el lugar y se dispuso el análisis de dermotest sobre el agente, como parte del protocolo. La Matanza vive, desde hace meses, una escalada de violencia delictiva que involucra a bandas criminales organizadas y vecinos que ya no confían en el sistema de seguridad. Entraderas, robos a mano armada, y asaltos callejeros forman parte de la rutina de muchas familias que viven bajo amenaza constante.

Horas después del episodio en Laferrere, se conoció que un integrante de la banda liderada por el peligroso delincuente "Pito Wey" fue detenido en San Justo. El capturado, C.A.C., de 47 años, tenía pedido de captura nacional e internacional por robos calificados y asociación ilícita. Era uno de los cerebros detrás de violentas entraderas ocurridas en marzo en el oeste del conurbano. La investigación, a cargo de la UFI N°11 de La Matanza y el Juzgado de Garantías N°3, logró reconstruir varios asaltos ocurridos en viviendas de San Justo y Lomas del Mirador, donde las víctimas fueron encañonadas mientras dormían, golpeadas y despojadas de sus pertenencias.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y declaraciones de testigos, la policía comenzó a desmantelar una estructura que parecía inquebrantable.