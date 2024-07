¿Dónde está Constanza Taricco? Misteriosa desaparición de una mujer para proteger a sus hijos

Constanza Taricco es una mujer que vivía en Córdoba y que ahora es buscada por el delito de "Sustracción de Menores" tras el pedido de la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero. La buscan con sus dos hijos, una niña de 9 años y un niño de 6 años.

Tarico desapareció sin dejar rastros el jueves 25 de julio de 2024, día clave para ella y sus hijos: tenían que presentarse en el Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores.

Constanza Taricco en medio de una movilización para que no se lleven a sus hijos

Es en ese juzgado donde debía entregar a sus hijos para ser restituídos con el progenitor que reside en Alemania. El problema fundamental es que ninguno de los menores quería irse al exterior por un lado, y por otro, la niña mayor no es hija biológica de la ex pareja de Taricco.

Es que la justicia argentina falló a favor del alemán que quiere a los hijos de Taricco y se dispuso fecha límite para la entrega el 28 de julio. Sin embargo, cuando un fuerte operativo policial llegó al domicilio, la mujer y los niños ya habían desaparecido .

El 19 de agosto, la niña en cuestión, hija no biológica del ciudadano alemán, tenía una audiencia para no ser restituida por lo que en lo legal, el papel de Taricco está cada vez más comprometido.

Constanza había creado una página en redes sociales para denunciar que la restitución no era legal. Se llama "No se lleven a mis hijos" y es desde allí donde el caso se volvió coral y conmovió a la ciudad de Traslasierra, donde vivían ella y sus hijos.

Tanto así, que el 24 de julio cayendo la noche -día donde las autoridades policiales fueron a buscar a los niños- se reunieron alrededor de 200 personas para impedir que se los llevaran al grito de "No estamos resistiendo a la autoridad, estamos protegiendo los derechos del niño".

En ese sentido, la Mesa de DDHH de Traslasierra explicó: "A medianoche un mediador policial dijo que había un pedido de la justicia para llevar a los niños a una entrevista a las 00.45hs. Todos respondieron que a esa hora cualquier menor duerme, resaltando el no respeto por los derechos del niño".

Decenas de personas se conglomeraron para impedir la restitución de los niños a Alemania

Horas antes, Constanza dio una entrevista en Mitre de Córdoba: "Si en el transcurso del día yo no recibo una notificación de que aceptan algunas de las medidas cautelares para que los niños no salgan del país, mañan debería llevar a mis hijos al Tribunal de Villa Dolores y entregárselos a este tipo que ya tiene pasajes para este sábado y no los vería nunca más.

Yo tengo que ir por todas las vías legales porque si llego a pisar un palito, se me viene toda la avalancha arriba mío", dijo y siguió: "Yo puedo quedarme en mi casa y mandar un escrito a través de mi abogada que diga 'mis hijos no quieren ir, vengan a buscarlos desde mi casa'. Me van a venir a buscar con la Policía Federal, con los Tribunales. Lo único que puedo hacer yo, es mediatizar y que mis hijos digan que se quieren quedar conmigo frente a todo el mundo".

En la madrugada del 25 de julio, llegaron al domicilio de Constanza decenas de efectivos policiales, Infantería, Gendarmería, los Bomberos y hasta un camión hidrante. Al ingresar a la fuerza a la casa, no encontraron ni un mínimo rastro de la familia.

Constanza Taricco es intensamente buscada por la provincia de Córdoba, sin embargo, todos los rastrillajes dieron resultado negativo.