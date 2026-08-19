El desgarrador testimonio de la viuda de Christian Zárate en el juicio contra Aníbal Lotocki: "Lo dejó morir como a un perro"

El juicio oral contra el falso cirujano plástico Aníbal Lotocki por el fallecimiento del empresario Rodolfo Christian Zárate en una clínica del barrio porteño de Caballito, que no se encontraba en condiciones ni sanitarias ni médicas para la intervención, tuvo este miércoles un testimonio desgarrador por parte de la viuda de la víctima, Romina Sicoli, quien repartió culpas y, entre lágrimas, disparó contra los responsables de la pérdida de su marido luego de someterse a un tratamiento estético con el médico.

"Tengo entendido que perdió mucha sangre, que tenía mucho frío, que pasó mucho frío y pasó mucho dolor a las noches y los medicamentos mientras no le hacían nada", soltó en pleno llanto la pareja de la víctima, quien ofreció gran parte de su testimonio con la voz quebrada. "La enfermera Silvia lo dejó morirse como un perro", siguió. Más adelante, apuntó contra el mismo nombre y señaló que "estuvo todo el tiempo con él y vio que tenía frío y que se sentía mal y que perdía sangre".

Sicoli lamentó que la médica "no hizo nada" porque "lo que hizo el asesino de Lotocki lo podían haber frenado". "Ningún médico hizo nada y lo abrieron dos veces en un lugar que no había una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), que no estaba habilitado, que no entraba ni siquiera una camilla en el ascensor por el tipo de ascensor que había", insistió. "Que horror esto, Dios mío", expresó completamente acongojada.

"Tuvo la primera operación por la tarde y esa operación tuvo una complicación, y después tuvo una segunda operación y ahí se desencadenó todo este horror, que es increíble. No sé, yo no soy médica, pero entiendo que si ante una situación de riesgo alguien se descompensa en mi casa no espero que se descompense dos veces", reflexionó la viuda.

Aníbal Lotocki se negó a declarar en el juicio oral por la muerte de Zárate.

Zárate murió en abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO) de la calle Colpayo al 20, más de dos años antes del fallecimiento de Silvina Luna que terminó de sepultar la imagen del falso cirujano plástico, quien está señalado por inyectar polimetilmetacrilato (PMMA) durante las operaciones estéticas que hizo.

El juicio por la muerte del empresario comenzó en las últimas semanas y ya contó con algunos puntos altos como la negativa de Lotocki para declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires, conformado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, y que cuenta con la fiscal María Luz Castany a cargo de la acusación.