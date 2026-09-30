Alcohol cero, pero no para él: quién es el libertario que votó la ley pero se fugó del control

Hay leyes que se votan con entusiasmo... y después se incumplen con más entusiasmo todavía. Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), concejal de La Libertad Avanza en La Plata y exsenador bonaerense del PRO, dio positivo en un control de alcoholemia en Pinamar. El detalle que convierte el escándalo en comedia es que en 2022 votó a favor de la Ley de Alcohol Cero al volante. La lista de libertarios en problemas suma un nombre más.

Durante el último fin de semana, agentes del Ministerio de Transporte bonaerense, que conduce Martín Marinucci, hicieron un operativo de prevención vial en Pinamar. Allan manejaba un Toyota Yaris y el test marcó 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre .

Juan Pablo Allan

Cero no es. Y en la provincia de Buenos Aires rige justamente el régimen de Alcohol Cero, el mismo que Allan ayudó a aprobar cuando integraba el bloque de Juntos en el Senado bonaerense. Legislar para los demás, se ve, es más fácil que predicar con el ejemplo.

El procedimiento, que quedó grabado por las cámaras corporales de los agentes, tuvo momentos insólitos. Para empezar, Allan no tenía la licencia de conducir física, así que no se la pudieron retener.

Juan Pablo Allan

Con él viajaba su esposa, que explicó a los agentes que, como sabía que su marido había tomado, tenía pensado manejar ella. Pero había un problema: le dolía la panza. Ahí apareció la justificación de Allan: "Estábamos yendo al hospital". La mujer hizo el test, dio negativo y la designaron para seguir al volante. Hasta ahí, todo en orden.

Pero mientras los agentes completaban las actuaciones, Allan y su esposa se fueron del operativo sin autorización, sin esperar a que terminara el control. Y en el apuro quedó un detalle: la licencia de la mujer seguía en manos de los agentes, así que ella manejó sin el documento encima.

Es decir: un funcionario con alcohol en sangre, sin licencia, que votó la ley que acababa de violar, abandona el control mientras su esposa maneja sin carnet. Y todo eso con el titular del organismo que controla las armas del país como protagonista .

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de los dos. En el caso de Juan Pablo Allan, por dar positivo y por irse antes de que terminara el procedimiento. En el de su esposa, por retirarse cuando ya había sido designada para manejar y todavía no habían terminado las actuaciones.