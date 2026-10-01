El dolor del papá de Aixa tras el femicidio en Tigre: "Me arruinó la vida"

Una joven de 20 años, identificada como Aixa Dana Mili, fue encontrada muerta este miércoles dentro de su casa en Dique Luján, partido de Tigre, y la Justicia investiga el caso como un presunto femicidio. El principal sospechoso es su ex pareja, Alejandro Daniel Sofía, de 25 años, quien permanece prófugo.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena una problemática que atraviesa a numerosas víctimas de violencia de género: Aixa ya había denunciado a su ex pareja y contaba con un botón antipánico . Según relató su familia, además existían otros antecedentes y denuncias contra el acusado.

Una joven de 20 años, identificada como Aixa, fue encontrada muerta el miércoles dentro de su casa en Dique Luján, partido de Tigre

El hecho habría ocurrido durante la noche del martes en una vivienda ubicada entre las calles 12 de Octubre y 9 de Julio. A la mañana siguiente, el padre de Aixa regresó de trabajar y encontró a su hija sin vida.

En diálogo con C5N, Antonio reconstruyó el dramático momento: "Yo trabajo en una guardería de sereno. 8.05 de la mañana entré a mi casa, como siempre. Cuando subí, la vi ahorcada, con una soga, había una silla al lado. En la mesa había una foto con él". Además, describió las lesiones que observó en el cuerpo de su hija: "Estaba semidesnuda, estaba toda lastimada, tenía marcas en la frente. Yo la agarré con la intención de salvarla, pensé que estaba viva y estaba toda fría".

Antonio, papá de Aixa, reconstruyó el dramático momento en que encontró a la joven

Desesperado, Antonio pidió ayuda a sus vecinos para asistirla: "De la desesperación no la pude sacar, pedí ayuda a los vecinos, les dije que rompieran la puerta y entraran. Un vecino la pudo desatar y fueron a buscar a la ambulancia", recordó. Luego insistió sobre las condiciones en las que encontró a Aixa: "Ella estaba muy fría, toda marcada, toda lastimada".

Mientras los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de la joven y localizar al principal sospechoso, su padre reclamó que Sofía sea encontrado: " Lo único que pido es que encuentren al hijo de p... porque me arruinó la vida , que lo busquen", expresó.

Conmocionado por el crimen, habló también del vínculo que tenía con su hija: "Ella era todo para mí. Siempre la cuidé, le di todo, vivía para ella y para mi otra hija que tiene diez años".

Encontraron asesinada a una joven de 20 años y buscan a su ex: un femicida está prófugo



🗣️ "Ella era todo para mí": el desconsolado llanto del padre de Aixa.@PaulaAvellaned3



📲 #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/Iu2lpjnZDr — C5N (@C5N) October 1, 2026

Las denuncias previas

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Aixa había atravesado episodios de violencia de género atribuidos a Alejandro Daniel Sofía y había realizado una denuncia contra él. Como medida de protección, tenía un botón antipánico.

Antonio aseguró que su hija confiaba en esa herramienta y creía que podía mantenerse protegida pese a que su ex pareja se encontraba en libertad: "Tenía 20 años, pero era muy inocente, muy confianzuda, decía que estaba bien porque tenía el botón antipánico", sostuvo.

🚨 EL VIDEO QUE GRABÓ EL FEMICIDA DE AIXA ANTES DE FUGAR

- Estuvo siete meses preso por pegarle a Aixa en distintas oportunidades hasta que lo liberaron en julio.

- El acusado es Alejandro Daniel Sofía. pic.twitter.com/X4qbhvqjeN — Vía Szeta (@mauroszeta) October 1, 2026

La familia afirmó, además, que no habría sido la única mujer que había denunciado al sospechoso. Según sus testimonios, otras tres mujeres habrían presentado denuncias contra Sofía, mientras que vecinos también habrían alertado previamente sobre situaciones vinculadas al acusado.

Los allegados de Aixa Dana Mili también pusieron bajo sospecha un video que habría aparecido alrededor del femicidio y que, según sostienen, podría haber tenido como objetivo instalar otra hipótesis sobre lo ocurrido.