Marcelo Porcel irá a juicio por abuso sexual a diez menores

Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar sexualmente de diez alumnos del Colegio Palermo Chico, sumó un nuevo revés judicial. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó el recurso de casación que había presentado su defensa para ser juzgado por un jurado popular y resolvió que la causa siga su camino hacia el juicio oral.

La decisión la tomaron los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Santiago Quian Zavalía, de la Sala 4. La defensa cuestionaba la constitucionalidad del Código Procesal Penal de la Nación, que no prevé el juicio por jurados para este fuero, y quería que el planteo fuera revisado por una instancia superior.

Marcelo Porcel abusó en al menos 10 oportunidades a compañeros de su hijo

Los camaristas no analizaron el fondo de la discusión y lo explicaron con un argumento técnico: el recurso de casación solo procede contra una "sentencia definitiva" o contra una resolución que pueda equipararse a una. Es decir, contra decisiones que cierran el caso o causan un perjuicio imposible de reparar después .

El recurso formaba parte de una serie de intentos de la defensa por demorar el debate oral y que buscaba revertir una decisión de la misma Sala 4, del 28 de septiembre, que ya había rechazado declarar inconstitucional el régimen procesal vigente.

El Colegio Palermo Chico al cual iban los menores abusados por el empresario Marcelo Porcel

Entonces, al momento Porcel está procesado y llega al juicio en libertad, pero con una tobillera electrónica: la Cámara del Crimen ordenó colocarle un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización. Los diez adolescentes que lo denunciaron tienen botones antipánico .

Está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y, en un caso, por la producción de una representación de las partes genitales de un menor con fines predominantemente sexuales. Con el rechazo del recurso, el expediente quedó encaminado al debate, aunque todavía falta definir qué tribunal oral lo va a juzgar.

Línea de tiempo: cómo se llegó al juicio

2022 a 2024 . Según la acusación, en ese período habrían ocurrido los hechos. Las presuntas víctimas eran alumnos del Colegio Palermo Chico, varones de entre 11 y 15 años , que conocían al empresario por ser compañeros de sus hijos. La causa ubica parte de los episodios en un departamento de la Torre Le Parc, en Palermo Chico, en otro inmueble cercano y en una oficina del acusado en Retiro.

. Según la acusación, en ese período habrían ocurrido los hechos. Las presuntas víctimas eran alumnos del Colegio Palermo Chico, , que conocían al empresario por ser compañeros de sus hijos. La causa ubica parte de los episodios en un departamento de la Torre Le Parc, en Palermo Chico, en otro inmueble cercano y en una oficina del acusado en Retiro. 5 de julio de 2024 . Se presenta la primera denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo del juez Carlos Bruniard , con intervención de la Fiscalía N.º 1. El expediente arranca con los relatos de seis compañeros de uno de los hijos de Porcel.

. Se presenta la primera denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo del juez , con intervención de la Fiscalía N.º 1. El expediente arranca con los relatos de seis compañeros de uno de los hijos de Porcel. Durante la instrucción . La causa se amplía hasta llegar a diez presuntas víctimas. Se secuestran dispositivos electrónicos que peritan especialistas de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Según fuentes del caso, se hallaron cuatro imágenes en teléfonos vinculados al acusado, y dos de ellas corresponderían a uno de los denunciantes.

. La causa se amplía hasta llegar a diez presuntas víctimas. Se secuestran dispositivos electrónicos que peritan especialistas de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Según fuentes del caso, se hallaron cuatro imágenes en teléfonos vinculados al acusado, y dos de ellas corresponderían a uno de los denunciantes. 6 de abril de 2026 . El juez Bruniard dicta el procesamiento de Porcel, sin prisión preventiva.

. El juez Bruniard dicta el procesamiento de Porcel, sin prisión preventiva. 28 de mayo de 2026 . La Sala 4 de la Cámara confirma el procesamiento y ordena colocarle la tobillera electrónica.

. La Sala 4 de la Cámara confirma el procesamiento y ordena colocarle la tobillera electrónica. Junio de 2026 . El fiscal Pablo Turano pide formalmente la elevación a juicio. Antes lo había hecho el abogado Pablo Hawlena, representante de las familias, y la querella adhiere al pedido del fiscal.

. El fiscal Pablo Turano pide formalmente la elevación a juicio. Antes lo había hecho el abogado Pablo Hawlena, representante de las familias, y la querella adhiere al pedido del fiscal. 28 de septiembre de 2026 . La Sala 4 rechaza el planteo de la defensa para declarar inconstitucional el Código Procesal por no contemplar el juicio por jurados.

. La Sala 4 rechaza el planteo de la defensa para declarar inconstitucional el Código Procesal por no contemplar el juicio por jurados. Octubre de 2026 . La misma sala rechaza el recurso de casación contra esa decisión y la causa queda encaminada al juicio oral.

El empresario Marcelo Porcel

Según el requerimiento del fiscal Turano, Porcel habría abusado de diez varones de entre 11 y 15 años cuando estaban bajo su guarda. La acusación sostiene que los abusos consistieron en tocamientos durante supuestos masajes con cremas. También hay testimonios sobre reuniones en domicilios del imputado en las que presuntamente se ofrecía alcohol a los adolescentes y se los alentaba a participar de desafíos de consumo a cambio de dinero. Agotadas las maniobras para frenar el proceso, a Porcel le llegó la hora de dar explicaciones ante un tribunal.

Si sos víctima o conocés a alguien que atraviesa una situación de abuso sexual, podés comunicarte de forma gratuita con la Línea 137. Para niñas, niños y adolescentes, la Línea 102.