El drama de Nicanor, el niño que atraviesa un cuadro de leucemia y fue estafado por un piloto de TC: la reacción de Franco Colapinto

En un acto solidario, todas las miradas se posaron sobre el ex piloto Martín Ponte, que en las últimas horas fue acusado de desviar en su propio beneficio los fondos de la campaña solidaria destinada a ayudar a Nicanor, un nene de Comodoro Rivadavia que a sus 7 años atraviesa una grave enfermedad: la leucemia.

Eliana Insaurralde, madre del pequeño, organizó una colecta para cubrir los gastos del tratamiento; rápidamente el caso llegó a la gente que empatizó con el difícil momento de la familia y así es que hay quienes utilizaron la enfermedad de un menor para realizar estafas. En este contexto saltó el nombre de Ponte, según la mamá del pequeño, el deportista utilizó su campaña para beneficio personal. Primero el piloto compartió el flyer que armó la mamá, pero le borró los datos bancarios de la familia.

Martín Ponte acusado de estafar a la familia de Nicanor, el nene de 7 años que necesita la plata para un tratamiento por leucemia

El ex piloto se comunicó con la familia de Nicanor y se ofreció a ayudar. Aunque la insistencia de Ponte por involucrarse les pareció llamativa, no sospechaban todavía cuál era su verdadera finalidad: es así que la figura del TC Pista, Top Race y Turismo Carretera pidió dinero a distintas personalidades del mundo del deporte y sus allegados. Logró engañarlos a casi todos hasta que Aníbal, el padre de Franco Colapinto, descubrió la maniobra irregular y alertó a otras posibles víctimas para que no cayeran en la estafa.

Casi al mismo tiempo, la familia de Nicanor detectó el fraude y lo denunció: "Este hombre publicó el flyer de mi hijo, primero borrando nuestros datos bancarios. Después puso los datos de su propia cuenta bancaria, pero usando mi nombre y el alias original 'TodosPorNicanor' para confundir a la gente que quería ayudarnos ", detalló Eliana. La estafa no sólo fue denunciada a través de las redes sociales, sino que además se presentó ante la Justicia de Comodoro: "Legalmente, a nosotros no nos estafó, pero sí utilizó la imagen de un niño menor de edad para cometer un delito, ya que estaba usando la imagen de mi hijo para engañar a la gente y recaudar dinero", resaltó la mamá del pequeño con leucemia.

La familia de Nicanor denuncia mediática y judicialmente a Martín Ponte

Tras la estafa de Martín Ponte, Eliana Insaurralde contó en una entrevista local que en poco más de 72 horas l es rompieron la luneta del auto, les intentaron robar las ruedas del coche, los llamaron para amenazarlos y les destrozaron un celular . Frente a este escenario, la mujer sostuvo que viven con miedo y temen represalias.

Así como el padre de Franco Colapinto advirtió de la estafa del corredor, también se involucró en la causa junto a su hijo: "Ayudémoslo. ¿Alguien tiene el teléfono de la madre?", escribió en X, ex Twitter, el argentino que el año pasado debutó en la Fórmula 1 que a los pocos minutos y gracias a las diferentes interacciones de los demás usuarios, llegó a la mamá de Nicanor: la familia se mostró agradecida a la colaboración de distintas figuras del automovilismo que se acercaron para aportar con la iniciativa, sumado a otros "amigos" que los ayudaron a alcanzar el monto necesario, que estaría en torno a los dos millones de pesos.

Franco Colapinto empatizó con la causa de Nicanor y fue de gran ayuda

En menos de una hora al mensaje difundido por Franco Colapinto, el ex hombre de Williams volvió a recurrir a su cuenta personal digital para repostear una publicación en la cual se confirmaba que habían alcanzado la cifra deseada: "Agradecer en nombre de Nicanor y familia. ¡Se pudo recaudar lo necesario para Nica... Y un poco más! Gracias a todos los que con lo más mínimo ayudaron a que esto sea posible y Nica pueda realizarse su tratamiento. Gracias Tano Salerno (ex piloto) y a todos los corredores de todo el país y amigos que nos ayudaron. Infinitas gracias a todos".