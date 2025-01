"No fue un accidente, fue un crimen": el video que complica al tiktoker que atropelló y mató a una mujer y a su hija

Las calles de Rosario fueron testigos de una tragedia que sacudió al país. Un instante de furia al volante, una velocidad descontrolada y dos vidas apagadas en un brutal impacto. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad reconstruyen el recorrido de Agustín López Gagliasso antes de embestir con su Peugeot 206 a Tania Gandolfi, de 41 años, y a su hija Agustina García, de 16, en un hecho que desató indignación y desesperados pedidos de justicia.

El propio intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue quien difundió el video que evidencia la irresponsabilidad del joven conductor. "Estas imágenes muestran el trayecto que hizo antes de matar a una madre y su hija. No nos van a convencer con trampitas legales", expresó con firmeza. En las grabaciones, se observa a Gagliasso conduciendo a una velocidad normal hasta que, tras un cruce con un motociclista en el túnel Illia, pisa el acelerador y comienza a realizar maniobras temerarias. "La cámara de salida del túnel lo captó a más de 120 km/h, el doble de la velocidad permitida. Pocos metros más adelante, cometería el crimen", sentenció Javkin.

El relato de Giovanna R., la joven que viajaba como acompañante de Gagliasso, es estremecedor. "No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, no le importó nada, ni siquiera si yo me moría", declaró la testigo, quien aseguró que el conductor estaba "cegado" en una disputa de tránsito que terminó en una masacre. "Quiero ser muy claro. No nos van a convencer con trampitas legales. Las imágenes son concluyentes. El conductor mató y no hay situación que justifique semejante accionar criminal", remató el intendente de Rosario al compartir las imágenes en sus redes.

El posteo del intendente de Rosario, Pablo Javkin

El joven fue imputado por doble homicidio simple con dolo eventual y enfrenta una posible condena de hasta 25 años de prisión. Las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias sostuvieron que Gagliasso asumió el riesgo de matar al conducir de manera imprudente tras un altercado con el motociclista. Sin embargo, su defensa, liderada por el abogado Carlos Varela, busca reducir la pena a un máximo de seis años, argumentando que "fue un accidente de tránsito y no un homicidio". Las declaraciones del defensor generaron indignación. "Los jueces deben atribuir razones, no dejarse llevar por el clamor popular", afirmó Varela.

Así quedó el auto que mató a Tania Daniela Gandolfi y a su hija Agustina Magalí García

Incluso, el letrado calificó la decisión judicial como "demagogia". Además, cuestionó la prisión preventiva y minimizó la calificación legal del delito: "Si la gente cree que seis años es poco, que le reclamen al Congreso". Mientras tanto, el dolor y la bronca crecen. La imagen del acusado en redes, mostrando autos de lujo, viajes y noches de fiesta, contrasta con la devastación de una familia que perdió a una madre y a su hija en un instante de locura al volante. "Un accidente de tránsito puede ocurrirle a cualquiera", justificó su abogado. Pero la justicia y la opinión pública parecen tener otra mirada: "esto no fue un accidente, fue un crimen". Un crimen que no puede quedar impune.