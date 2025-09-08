El horroroso misterio detrás del posible filicidio de Guillermo Leonel Francia, un niño de 11 años

En el corazón de la provincia de Salta, el barrio Solidaridad se convirtió en el escenario de un caso que hiela la sangre y sacude las fibras más profundas de la humanidad. Guillermo Leonel Francia, un niño de apenas 11 años, murió el 31 de agosto de 2023 tras sufrir una brutal lesión en la cabeza. Hoy, su madre, Lidia Raquel Cardozo, enfrenta la acusación de homicidio calificado por el vínculo, mientras los testimonios y las pruebas arrojan sombras cada vez más densas sobre su versión de los hechos.

La historia, que comenzó como un supuesto accidente doméstico, mutó en un relato aterrador que expone lo que podría ser un caso de filicidio marcado por el horror cotidiano . Las paredes del humilde hogar donde Guillermo vivía han sido testigos mudos de una rutina que, según vecinos y allegados, estaba teñida de violencia y sufrimiento.

Guillermo Leonel Francia

Eran las últimas horas de agosto cuando Guillermo fue llevado al hospital Papa Francisco. Su madre relató que el niño había sufrido "un accidente con un hierro", pero los médicos que intentaron reanimarlo pronto se enfrentaron a una realidad mucho más perturbadora. La autopsia confirmó lo impensable: Guillermo murió por un traumatismo en la cabeza causado por una lesión punzopenetrante .

La escena descrita por Cardozo es desconcertante. Según su testimonio, al regresar a casa encontró manchas de sangre en el suelo, pero pensó que eran producto del celo de su perra. Ignoró la gravedad del estado de su hijo hasta que su malestar se hizo insoportable. Sin embargo, los relatos de vecinos y testigos pintan un cuadro mucho más oscuro.

Las voces del barrio: gritos en la oscuridad

En el juicio que se lleva adelante en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, los testimonios han sido tan escalofriantes como reveladores. Una licenciada en Trabajo Social presentó un informe basado en entrevistas con docentes, familiares y vecinos del menor. Según este documento, Guillermo habría sido víctima de castigos físicos constantes y humillaciones verbales por parte de su madre.

Los vecinos describieron episodios de gritos desgarradores y golpes que resonaban como ecos siniestros en las noches del barrio Solidaridad. "Era común verlo con moretones", declaró uno de ellos. Otros hablaron de una madre "muy estricta y violenta".

Lidia Raquel Cardozo

La doctora que atendió a Guillermo en el hospital Papa Francisco también brindó su testimonio ante el tribunal. Recordó cómo ella y su colega hicieron todo lo posible por salvar al niño, pero la gravedad de la lesión era insuperable. Según su declaración, Lidia Cardozo insistió en que el niño había sufrido un accidente mientras ella no estaba en casa.

En las últimas audiencias, Lidia Cardozo pidió declarar frente al tribunal compuesto por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. Con una serenidad desconcertante, negó haber maltratado a su hijo y mantuvo firme su versión del accidente doméstico. Pero los testimonios que la contradicen son numerosos y devastadores.

Guillermo Leonel Francia

Ahora se esperan los alegatos finales prometen ser contundentes, y el veredicto podría marcar un antes y un después en la búsqueda de justicia para Guillermo Leonel Francia.