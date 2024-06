El oscuro prontuario del comisario detenido: connivencia, amenazas y su participación en la fallida búsqueda de Guadalupe Lucero

El cambio de rumbo en la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña de cinco años, ocurrida hace 11 días en la localidad correntina de 9 de Julio, puso en el centro de las sospechas a los tres nuevos detenidos entre los que se encuentra el comisario Walter Maciel, un hombre de las fuerzas cargado de antecedentes polémicos y de acusaciones de maltrato y connivencia con el crimen.

La acción que colocó su cabeza sobre la guillotina de la investigación fue el haber autorizado a trasladarse a corrientes a la funcionaria municipal María Victoria Caillava y su ex pareja el ex militar Carlos Pérez, quien en las últimas horas intentó quitarse la vida por cómo avanza la operación. Maciel les permitió a ambos cruzar las fronteras provinciales, a sólo un día de la desaparición y sin siquiera haber peritado sus vehículos.

La búsqueda de Loan Danilo Peña se multiplica.

Fue por este permiso otorgado que dejó a dos de los sospechosos fuera del perímetro de búsqueda, que la Policía de Corrientes directamente lo dispensó de la fuerza el último sábado. "Se ha dispuesto la pasividad desde la fuerza policial y el inicio del sumario administrativo respectivo, mientras se siguen llevando adelante aún distintas tareas al respecto", confirmaron respecto al detenido.

Por otro lado, las coincidencias del caso Loan con la desaparición de Guadalupe Belén Lucero en San Luis en 2021, también complicaron a Maciel. Es que el comisario, según la madre de la niña desaparecida, fue parte de la investigación de ese caso, que terminó sin que pudieran encontrar y ubicar a la menor de edad.

Yamila Cialone y la niña desaparecida en San Luis en 2021 Guadalupe Belén Lucero.

Mientras que Lucero desapareció un 13 de junio, Loan lo hizo un 14. A su vez, ambos tenían cinco años cuando sucedió su secuestro. En el caso de ella, al igual que con la zapatilla del niño correntino, también plantaron pistas falsas para que se consolide una teoría ajena al rapto. Para sumar a los eventos en común, cuando sucedió lo de Loan Argentina jugó contra Guatemala y con lo de la otra niña, contra Chile.

"Hay cosas que se han hecho mal. Recién supe que tomaron las declaraciones después de nueve días. Hay cosas que siguen dejando que hablar en la búsqueda de niños. Nosotros sabemos que se la llevaron, siempre dijimos que nuestra pista firme era la ruta y nunca nos escucharon. Ni la Justicia sabe qué pasó con Guada, no tenemos información, pistas o sospechosos como en el caso de Loan. Con Guada estamos en la nada", lamentó Yamila Cialone, mamá de Guadalupe.

Loan está desparecido desde el 14 de junio.

Otra de las cuestiones que ensucia el perfil de Maciel son las acusaciones de maltrato que tiene por parte del mismo personal policial que conducía. Según una nota enviada al jefe de la Unidad Regional II de Goya, Roque Nicolas Baez, los últimos compañeros del comisario tenían muchas quejas. Según la misiva con notificación el 5 de abril de 2024, muchos de los conducidos por Maciel, presentaron "descompensaciones por estrés, problemas estomacales y problemas para dormir".

"Casi la totalidad del personal con prestación en esta dependencia me manifestaron disconformidad de la forma de trabajo que el jefe de la Comisaría, Walter Maciel tiene para con ellos, maltratándolos de inútiles, denigrándolos por su condición física, tratándolos de narigón, orejón, anormal, como así también de cuatreros, tranzas, facilitadores, alcahuetes, ignorantes, y que en todo momento muestra maltrato hacia ellos", se lee en la carta.

El reclamo de los subalternos de Walter Maciel por los maltratos contra ellos.

Todos estos antecedentes lograron que la intencionalidad manifiesta de Maciel de desmovilizar y evitar que la madre de Loan, María Noguera, marche a la comisaría en reclamo de Justicia, sea vista con otra mirada menos comprensiva y más conspiranoica. Es evidente que, luego de quedar como uno de los principales sospechosos de la desaparición del menor, todo tiene un sentido diferente.

"Las personas están a cargo de la fiscalía y del juzgado, son esas personas las que deben hacer su trabajo como nosotros, entonces si nosotros necesitamos de ustedes se lo vamos a hacer saber como lo hicimos desde el primer momento", se oye pedir a Maciel en un video viral en el que salió a la puerta de la comisaría a pedir que se desconcentre la marcha.

"El comisario me dijo que no haga la marcha", reveló Noguera, ante la pantalla de TN. Esta información fue ampliada por el cura Juan de 9 de Julio. "Le pidió a María que no haga marchas, no es que no quería, el comisario le pidió que no haga, me contaba ella", sostuvo. "Porque le decía que no rompa la comisaría, no sé, cosas absurdas. Entonces, como que el comisario embarró bastante la cancha", denunció.

Al igual que Caillava y Pérez, Maciel se encuentra en un lugar bien complejo de cara a determinar las responsabilidades del secuestro de Loan. En caso de que aparezcan nuevos elementos que lo comprometan, esto crecerá. Las coincidencias con el caso de Guadalupe, dejaron de relieve que detrás del comisario puede haber un prontuario imposible de limpiar.