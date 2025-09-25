El triple crimen narco fue "transmitido en vivo" y las víctimas fueron sometidas a una brutal tortura antes de ser asesinadas

El hallazgo de los cuerpos de Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verdi y la adolescente Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela estremeció al país no solo por la saña del crimen, sino también por un dato escalofriante: el asesinato fue transmitido en vivo a través de las redes sociales, para un grupo cerrado de unas 45 personas. "Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: 'Esto le pasa al que me roba droga'", confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

La casa donde fueron hallados los cuerpos de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15)

El funcionario dialogó con TN y advirtió: "Fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización". Según reveló, el dato surgió de la confesión de uno de los cuatro detenidos: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), imputados por homicidio agravado. La investigación apunta a que las jóvenes fueron engañadas con la promesa de participar de un supuesto evento. "Llegan engañadas porque creían que iban a participar de un evento", dijo Alonso, quien agregó que la emboscada había sido planificada: horas antes, miembros de la organización cavaron los pozos donde serían enterrados los cuerpos descuartizados.

Las jóvenes fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y descuartizadas

Los informes de las autopsias revelan un ensañamiento brutal. Lara Gutiérrez, de 15 años, fue sometida a torturas previas: le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, le cortaron parcialmente la oreja y presentaba quemaduras compatibles con cigarrillos. Finalmente, un corte en el cuello le seccionó la arteria carótida. En el caso de Brenda Del Castillo, los forenses constataron una fractura y hundimiento de cráneo, aplastamiento facial, múltiples cortes en el cuello y un tajo transversal en el abdomen realizado post mortem. Morena Verdi, en tanto, murió por una luxación cervical y golpes reiterados en el rostro.

Los cuerpos fueron hallados maniatados con cinta en pies, manos, cuello y rostro, enterrados en la casa utilizada como búnker narco. El móvil detrás del crimen apunta a un ajuste de cuentas narco. "Vamos a escalar para llegar al autor intelectual y otros autores materiales", afirmó Alonso, quien detalló que buscan a un joven de nacionalidad peruana, de unos 23 años, señalado como el líder de la banda. El miércoles por la noche, varios allanamientos se realizaron en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, donde la organización tendría su base principal. Allí, los investigadores encontraron viandas para unas 60 personas.

Triple femicidio en La Matanza

También hallaron rollos de billetes envueltos en "tubitos" de baja denominación. "Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todo o no lo resuelve nadie", enfatizó Alonso, que aseguró haber recibido el apoyo de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. "Tarde o temprano vamos a dar con el paradero de los responsables", sentenció. Cabe destacar que además de la adolescente, las pericias determinaron que una de las víctimas sufrió una fractura y hundimiento de cráneo, además de golpes en el rostro, mientras que la otra presentaba una luxación cervical, golpes en el rostro y un "corte transversal" en el abdomen.