En un comunicado, la PFA justificó la agresión a trabajadores de prensa en el Congreso

Un episodio de violencia institucional sacudió las afueras del Congreso de la Nación el pasado jueves, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) agredieron a trabajadores de prensa que cubrían una manifestación organizada por Greenpeace contra la modificación de la Ley de Glaciares. El hecho, que incluyó empujones, gases lacrimógenos y lesiones, desató una ola de indignación y cuestionamientos al accionar policial.

El incidente ocurrió mientras un grupo de activistas de Greenpeace quisieron pasar por las barreras perimetrales del edificio legislativo, en protesta por el proyecto que busca ampliar las áreas habilitadas para actividades productivas en zonas protegidas.

Mi solidaridad con Facundo Tedeschini camarógrafo de A24 q se lo llevaron detenido. pic.twitter.com/d0HGLNiFYe — Marcela Feudale (@SoyFeudaleM) February 26, 2026

En cuestión de segundo, el caos fue total: caos, periodistas y camarógrafos que cubrían el acontecimiento fueron víctimas de agresiones físicas y químicas por parte de los uniformados. Entre ellos, Facundo Tedeschini, camarógrafo del canal A24, quien fue trasladado al Hospital Ramos Mejía tras presentar lesiones leves y efectos por exposición a gases lacrimógenos.

La PFA emitió un comunicado oficial en el que justificó su accionar, calificando lo sucedido como un "forcejeo" en el marco de una "situación de tensión". Según el texto difundido horas después del episodio, "se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas".

Comunicado oficial pic.twitter.com/Vir9O9b4NW — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) February 26, 2026

Sin embargo, lo que siguió fue un intercambio violento. La fuerza policial describió: "Durante ese intervalo se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio".

El comunicado también confirmó que Tedeschini fue asistido por personal del SAME y trasladado para recibir atención médica. "En razón de lo sucedido, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del Dr. Marcelo Pedro Martínez de Giorgi, Secretaría N.º 16 a cargo del Dr. Rafael Ortea Escandon, quien dispuso su soltura", concluyó.

Facundo Tedeschini al ser detenido por la Policía Federal Argentina mientras cubría una represión a ambientalistas en el Congreso.

El episodio no solo afectó al camarógrafo de A24. Agustina Binotti, cronista del mismo canal, sufrió irritación ocular por gas pimienta, mientras que trabajadores del canal Crónica denunciaron empujones y agresiones parecidas. Las imágenes del ataque se hicieron virales rápidamente en redes sociales y medios nacionales y es allí donde quedó evidenciada la violencia policial.