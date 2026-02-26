"La brutalidad es premeditada": Marcela Pagano denunció penalmente la agresión al camarógrafo de A24 en el Congreso

La represión en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares abrió un nuevo frente político para el Gobierno. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal tras la agresión y detención de Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, y lanzó durísimas críticas contra el accionar de las fuerzas federales. En su cuenta de X, la legisladora fue categórica: "Presenté una denuncia penal por un nuevo ataque a la libertad de expresión, utilizando a las fuerzas de seguridad para que lastimen cronistas. Casi matan a un fotógrafo (por Pablo Grillo) en una manifestación similiar en el Congreso".

Y agregó: "Hoy se repite la escena con un colega camarógrafo de A24. La brutalidad es premeditada. Quieren callar voces y esconder imágenes que muestran una realidad adversa al 'relato oficial'. Por eso castigan a quienes son los vectores de la comunicación social. Periodistas, cronistas, camarógrafos, fotógrafos y técnicos son aliados del pueblo y de la pluralidad de voces que es una garantía de la Democracia. Estos violentos que manejan a las fuerzas de seguridad tienen que pagar por sus actos. EL QUE LAS HACE, LAS PAGA!". El hecho ocurrió en el marco de los operativos desplegados por la Policía Federal Argentina en las escalinatas y zonas adyacentes al Congreso.

En ese momento, se desarrollaban manifestaciones vinculadas al tratamiento legislativo de la Ley de Glaciares. Según la denuncia presentada por Pagano ante la Justicia federal, Tedeschini se encontraba realizando cobertura en vivo para el programa conducido por Antonio Laje cuando, "sin advertirse conducta ilícita alguna por parte del trabajador de prensa", efectivos policiales habrían: utilizado gas irritante contra periodistas presentes; golpeado al camarógrafo en el rostro; arrojado al suelo mientras sostenía su equipo; procedido a esposarlo y trasladarlo bajo custodia. "El trabajador fue liberado por orden del Juzgado Federal interviniente", señala la presentación.

Previamente, el SAME lo trasladó al Hospital Ramos Mejía con "lesiones leves y efecto de gases". Desde el servicio de emergencias detallaron: "Masculino, de 50 años, con lesiones leves y efecto de gases, trasladado al Hospital Ramos Mejía". Otra periodista, Agustina Bilotti, fue asistida en el lugar por exposición a gases, aunque no requirió traslado. En su presentación titulada "FORMULA DENUNCIA PENAL - SOLICITA MEDIDAS URGENTES DE PRUEBA", Pagano pidió que se investiguen los hechos y que se impulse de inmediato la acción penal. La diputada consideró que lo ocurrido podría encuadrarse "prima facie" en distintos delitos.

Entre ellos mencionó: Lesiones leves (art. 89 del Código Penal); Privación ilegítima de la libertad (art. 141) y Abuso de autoridad (art. 248). La denuncia sostiene que, de acreditarse que el camarógrafo fue reducido, esposado y trasladado "sin orden judicial ni supuesto de flagrancia o causa legal suficiente", podría configurarse una privación ilegítima de la libertad. Asimismo, si los agentes actuaron en contradicción con las normas que regulan el uso de la fuerza, podría tratarse de un acto funcional arbitrario.

El expediente quedó bajo la órbita del Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, que inició actuaciones sumariales contra los efectivos intervinientes. Pagano invocó el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de publicar ideas sin censura previa; el artículo 32, que refuerza esa protección; y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional.

La presentación subraya que la libertad de prensa no se limita a la ausencia de censura formal, sino que incluye la protección frente a interferencias indebidas del poder estatal. El ejercicio del periodismo -remarca- cumple una función institucional en el sistema democrático al posibilitar el control ciudadano sobre los actos de gobierno. En un contexto donde el Ejecutivo ha defendido públicamente operativos "contundentes" frente a protestas, el episodio reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza y el trato hacia trabajadores de prensa. Las imágenes difundidas muestran empujones, gas pimienta y la detención de un camarógrafo que estaba trabajando.