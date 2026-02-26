Caso $LIBRA: chats reservados, mensajes borrados y el "acuerdo confidencial" que acorrala a Javier Milei

El escándalo del criptoactivo $LIBRA suma capítulos que incomodan cada vez más a la Casa Rosada. Peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron que el presidente Javier Milei mantuvo conversaciones por WhatsApp e Instagram con el lobista Mauricio Novelli, uno de los protagonistas decisivos del lanzamiento y posterior derrumbe del token. El dato, dado a conocer por el periodista Hugo Alconada Mon para el diario La Nación, surge del informe forense elaborado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), presentado el 9 de enero. Allí se precisa que Novelli también interactuó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con otros actores del entramado, como el estadounidense Hayden Davis y el CEO de KIP Protocol, el singapurense Julian Peh.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

Sin embargo, el contenido de los mensajes entre los hermanos Milei y Novelli sigue en reserva. El fiscal federal Eduardo Taiano subió al sistema el informe general -más de un mes después de su presentación-, pero mantuvo bajo resguardo los anexos donde los peritos detallaron el tenor y carácter de los intercambios. En paralelo, Taiano requirió a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales que informe "si en sus registros existe un acuerdo confidencial entre Hayden Davis" y el Presidente.

Se trata de un documento centrado en "la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina". La Casa Rosada deberá precisar si posee copias de ese "acuerdo confidencial", cuya existencia fue revelada públicamente en diciembre y confirmada por fuentes involucradas en la operatoria.

Hasta ahora, Presidencia se negó a entregar copias ante pedidos de acceso a la información pública. El trasfondo es delicado: un criptoactivo lanzado con fuerte promoción política, una estructura privada detrás y ahora la sospecha de un entendimiento reservado entre un empresario extranjero y el jefe de Estado. El peritaje abarcó los dispositivos de Novelli y otros acusados, como Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

Mauricio Novelli y Javier Milei

Los expertos Iván Nikiel e Ignacio Nolte Polledo alertaron que múltiples conversaciones fueron eliminadas. "Esto resulta de que hay varias conversaciones en las que aparece el símbolo de 'papelera' o el de 'eliminado'", indicaron. Sólo parte del material pudo recuperarse mediante extracción forense; el resto quedó inaccesible. Entre los intercambios borrados figura el diálogo entre Novelli y el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, quien tras el estallido acusó al lobista y a Terrones Godoy de exigirle sumas de cinco cifras en dólares para conseguirle una reunión con el Presidente durante el Tech Forum. Si pagaba, le prometieron, "cosas mágicas pasarán".

Los peritos remarcaron además que "todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas". La depuración fue más allá: Novelli también borró intercambios con su madre, María Alicia Rafaele, quien ingresó a una sucursal del Banco Galicia el primer día hábil posterior al colapso de $LIBRA y retiró el contenido de la caja de seguridad del lobista. "Lo mismo parece haber ocurrido con otros archivos", señalaron los expertos.

Y agregaron que en las capturas del informe figura un número en rojo que indica la cantidad de datos eliminados que pudieron ser recuperados. Del material que sí se preservó surge otro dato político relevante: la relación entre Novelli y Milei antecede al lanzamiento de $LIBRA. "Se han destacado archivos de los que se deprende que Novelli y Javier Milei tenían una relación previa a los hechos aquí investigados", consignaron los peritos. Hallaron tres archivos en formato MP4 con videos en los que aparece Milei o su imagen, cuya metadata indica que fueron creados el 23 de abril de 2021.

También detectaron seis archivos con programas académicos de cursos dictados por Novelli, en los que Milei figura como capacitador de "N&W Professional Traders". Según la metadata, esos documentos datan de julio de 2023. Además, la Datip extrajo un archivo que confirma una reunión por Zoom en abril de 2021 entre Novelli, Javier Milei y Karina Milei. "En la carpeta de nombre '2021-04-25 20.40.14 Mauricio Novelli reunión Zoom de 81277762664', se puede observar una reunión mantenida por Zoom en la que participan Novelli, Javier Milei y Karina Milei", detallaron. El encuentro se habría realizado para grabar una clase de criptomonedas a cargo del actual Presidente.

Las fotos de los comprometedores videos de los bolsos de la familia Novelli

El Gobierno ha sostenido un discurso de ruptura con "la casta" y de máxima transparencia institucional. Pero el caso $LIBRA expone una trama donde confluyen vínculos previos, chats reservados, mensajes borrados y un presunto acuerdo confidencial que la Casa Rosada aún no reconoce oficialmente. Por ahora, las respuestas están en anexos reservados, archivos eliminados y documentos que el Ejecutivo todavía no muestra.