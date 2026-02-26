Así no hay reforma que aguante: con Milei crecieron las horas trabajadas por semana y la brecha salarial de género

La realidad de la clase trabajadora argentina es que en los últimos 15 años no paró de retroceder en poder adquisitivo y capacidad de compra, de acuerdo a todas las estadísticas oficiales y no oficiales. En ese marco, desde que asumió Javier Milei la situación se profundizó en términos reales, ya que se calcula que se trabaja un promedio de 3,5 horas semanales más -lo que implica un 9% más- y que la brecha salarial de género nunca estuvo tan alta: las mujeres ganan un 9,4% menos que los hombres.

En ese contexto es que desde La Libertad Avanza (LLA) buscarán aprobar una reforma laboral este viernes que no cuenta con ninguna buena noticia para las y los asalariados. En el medio hasta quisieron -sin suerte- que las licencias por enfermedad se paguen a la mitad, y lograron que la jornada laboral pase a las 12 horas, y que las vacaciones se vean afectadas al punto de que pasen a ser decididas directamente por las patronales.

Represión durante el tratamiento de la reforma laboral

De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en relación a 2024, las y los trabajadores del país trabajaron, en promedio, 3,5 horas más por semana. La cifra en términos absolutos puede no decir mucho, aunque de acuerdo a la estadística implica un 9% más de horas trabajadas, en el marco de que los cálculos indican que se perdió un 20% de poder de compra.

"El aumento de la tasa de actividad, el aumento de las personas que buscan trabajar más horas y el aumento de las horas trabajadas indican lo mismo, un incremento de la demanda sobre el mercado laboral en un contexto donde los ingresos laborales caen lentamente y están en pisos históricos y el ingreso disponible es cada vez menor producto del aumento de las tarifas de servicios públicos", caracterizaron desde el IAG.

La desocupación crece y gana protagonismo.

Esta estadística se refleja en diferentes cuestiones que están a la vista de los ciudadanos de toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La cantidad de trabajadores y trabajadoras que pasaron a sumarse a las aplicaciones de viajes y de reparto de comida sólo en los últimos meses, a partir de un crecimiento galopante de la desocupación, lograron que los precios de los viajes se reduzcan de forma contundente, mientras que los horarios pico en los que los viajes son más caros, cada vez son más escasos.

La brecha salarial de género entre trabajadores y trabajadoras también demostró que las injusticias. De acuerdo al informe del IAG, en promedio los hombres ganan más que las mujeres en un 9,4%, mientras que desde el Gobierno nacional niegan toda problemática de género y defienden absurdas teorías que aseguran que las diferencias salariales entre ambos sexos no existen.

La mayoría de las desempleadas son mujeres

La principal razón que esgrimieron desde el IAG fue "la caída de los salarios públicos, ya que mientras el 13% de los hombres ocupados trabajan en el sector público, en las mujeres escala al 19% (la contracara de esto es un menor porcentaje de mujeres trabajando en el sector privado protegido)". Esta realidad también se manifiesta en que las áreas del Estado más golpeadas son las que tienen mayor cantidad de mujeres, como es Educación y Salud.

Las discusiones dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que motivaron la salida de Marco Lavagna retrasaron muchos informes, pero de acuerdo al organismo en el último trimestre de 2025 la desocupación alcanzó el 6,6%. Sin embargo, esta dinámica se acrecentó en los últimos meses, por lo que todavía no se sabe cuán más alta puede llegar a ser la cifra, con noticias como los 920 despedidos de FATE, entre otros.

Cierre masivo de empresas: casi 30 por día

Al mismo tiempo, durante el gobierno de Milei se cerraron 21.938 a un ritmo de 30 cierres diarios . En ese sentido, sólo en noviembre de 2025 se redujeron en 892 los empleadores privados, mientras que durante todo el año pasaron de 512.357 a 490.419. Los rubros más golpeados fueron transporte y almacenamiento, donde hubo 5.239 firmas menos, seguidos por comercio con 4.593 empresas, servicios inmobiliarios en 3.101 y la industria manufacturera en 2.436 empresas.

A este escenario tan fatídico es que llegará a implementarse una reforma laboral que muchos catalogan como esclavista. Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) prepara una movilización a los Tribunales el lunes, con el fin de acompañar la judicialización que harán del proyecto una vez aprobado el viernes en el Senado.