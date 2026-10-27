¿Dónde está Flávio Bolsonaro? El misterio del avión en Iguazú y la sospecha de una fuga a EE.UU.

Un avión privado aterrizó de madrugada en Puerto Iguazú. Tenía previsto despegar a las 2 de la mañana del martes. Y en medio, el nombre de Flávio Bolsonaro, el ex candidato que perdió el balotaje contra Lula da Silva y al que la Justicia brasileña acababa de prohibirle salir del país. Desde entonces crece una pregunta: dónde está. Hasta ahora, nadie lo sabe con certeza.

Las primeras versiones sostenían que el senador habría cruzado a la Argentina para tomar un vuelo privado rumbo a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Iguazú, en Misiones. La aeronave pertenece a una empresa privada, había llegado esa madrugada desde Buenos Aires y quedó retenida mientras las autoridades revisaban qué hacía ahí . Pero esa versión no pudo confirmarse.

Flavio Bolsonaro antes de ser derrotado por Lula Da Silva

La Dirección Nacional de Migraciones rápidamente salió a cortar la especulación: "No registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina". Según el comunicado, ante "la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú", se controló la aeronave y la tripulación: "Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro ".

Desde el entorno del excandidato la respuesta fue igual de tajante. El senador Rogério Marinho, coordinador de su campaña, negó la fuga en una entrevista radial: "Eso no sucedió". Pero ni él ni nadie del Partido Liberal dijo dónde está Flávio .

Rogério Marinho

El contexto explica las sospechas. El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó que entregue su pasaporte y le prohibió dejar el país, en el marco de varias causas en las que se lo investiga por lavado de dinero y evasión. Según el propio senador, la orden se firmó el domingo por la noche, apenas terminadas las elecciones.

Hace menos de 24 horas, Flávio contó todo en un video en su cuenta de Instagram. Dijo que lo notificaron en plena calle, al salir de la casa de su padre: "Hoy a la mañana fui a visitar a mi padre, que está en prisión domiciliaria, y cuando estaba saliendo la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de la casa de él y en el medio de la calle yo fui intimado a entregar mi pasaporte y se me prohibió dejar el país".

Flávio Bolsonaro habría entrado caminando a la Argentina, con documentos, entre las 21 y las 22. No se sabe dónde está. Eleonora Cole describe cómo habría sido el mecanismo https://t.co/X4QxJ4O1gy https://t.co/exyxamALH8 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 27, 2026

En ese mismo mensaje cargó contra la decisión y prometió quedarse: "Es una señal de que la democracia falló. Nunca pensé en salir del país y voy a entregar mis pasaportes para defenderme de esa aberración". La frase, que buscaba frenar las sospechas, ahora se lee con otra luz: ¿cumplió con la entrega y sigue en Brasil, o el plural de "pasaportes" esconde algo más?

Los antecedentes del bolsonarismo no ayudan a despejar las dudas. En diciembre de 2025, el exjefe de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques, aliado de Jair Bolsonaro, fue detenido en Paraguay cuando intentaba escapar hacia El Salvador. Con ese historial, un avión privado en la frontera y un senador que no aparece en público, el misterio sobre el paradero de Flávio Bolsonaro sigue abierto.