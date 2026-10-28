Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y denuncia persecución política

José Luis Espert, el economista que llegó a encabezar la lista libertaria bonaerense, está procesado por lavado de dinero, y ahora intenta que la Justicia le lave el expediente. El exdiputado apeló la decisión del juez federal Lino Mirabelli, que lo procesó por los US$200.000 que recibió en 2020 del empresario Federico "Fred" Machado, condenado en Estados Unidos tras declararse culpable de conspiración para lavar dinero y de fraude electrónico.

Lo hizo con un comunicado en primera persona, firmado por él, en el que calificó el fallo de "contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos" pero fue más allá: "Se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado, ni acusado formalmente, y revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme".

José Luis Espert y Javier Milei

El tono es de batalla final: "Seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio", dijo aunque conviene recordar que fue él mismo quien bajó su candidatura en las últimas legislativas, cuando estalló el escándalo.

Espert presentó dos recursos ante la Cámara Federal de San Martín: uno por su procesamiento y otro por el de Varianza SA, la consultora que fundó con su esposa en 2019 y que también quedó procesada. Pide que lo sobresean, que se levante el embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y que se anule la prohibición de salir del país. Y por si eso no prospera, deja un plan B: que se declare la "falta de mérito", una figura que no lo procesa ni lo libera y que le daría air e.

Fred Machado clavó media sonrisa para tal vez aminorar la carga de la extradición a Estados Unidos

El eje de la defensa es que no está probado que los US$200.000 tengan origen ilegal; de hecho Espert recuerda que hace un año el juez envió un exhorto a Estados Unidos para acreditar de dónde venía el dinero y que todavía no hubo respuesta. Lo resumió en una frase: "Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera".

También sostiene que no hubo ocultamiento, una condición que considera indispensable para que exista lavado. Según su relato, la transferencia llegó a una cuenta a su nombre; uno de los dos autos que compró con ese dinero se pagó en una concesionaria con factura y el otro por transferencia bancaria; y Varianza tiene domicilio en su propia casa y empleados con sueldos declarados. Agregó que el contrato de consultoría nunca se presentó ante ningún banco ni organismo en cinco años, por lo que, a su juicio, no pudo servir de pantalla.

José Luis Espert

Para Espert, la creación de la empresa y que no declarara la transferencia serían, en todo caso, un problema impositivo y no un delito penal. Es decir: puede que haya faltado un trámite con la AFIP, pero no hubo lavado.

Donde más se enojó fue con el final del fallo, que menciona la "financiación de figuras de un espacio político" y de "campañas electorales" y es por eso que Espert sostiene que nunca fue indagado por esos hechos, que tramitan en otra causa y en otro juzgado, y que incluirlos en su procesamiento es la prueba de una persecución.

José Luis Espert

La ironía es difícil de esquivar. El dirigente que llegó a la política prometiendo terminar con los privilegios de "la casta" ahora habla de "persecución" y "proscripción", los mismos argumentos que durante años les criticó a otros. Mientras tanto, la Cámara de San Martín decidirá si el Profe Espert puede, finalmente, lavarse las manos.