Un diputado aseguró que Milei se comió un bollo en Catamarca, pero LLA salió a desmentirlo

Una tensa situación marcó el final de las primeras actividades oficiales del presidente Javier Milei en la vecina provincia de Catamarca. Durante su llegada a un hotel céntrico de la capital provincial para mantener un encuentro con la militancia libertaria, el mandatario nacional sufrió un golpe en el cuello en medio de un tumulto, lo que motivó duras críticas y cuestionamientos formales hacia la organización y la eficacia del operativo de seguridad montado para su custodia.

El episodio trascendió a través de las declaraciones del diputado nacional de La Libertad Avanza por Catamarca, Adrián Brizuela, quien confirmó que el jefe de Estado debió ser retirado y llevado directamente hacia su habitación tras recibir el impacto.

Como consecuencia directa de este incidente y del malestar generado, las autoridades decidieron cancelar el contacto con los medios de prensa que aguardaban declaraciones oficiales en el lugar.

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El incidente se produjo cuando la comitiva presidencial, integrada también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, arribó al hotel Casino tras su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Varela. En el acceso al establecimiento, una multitud de simpatizantes y manifestantes se agolpó para recibir al mandatario, generando un desborde en los cordones de contención.

De acuerdo con los testimonios de los legisladores oficialistas, la custodia asignada no logró contener la aglomeración de personas, lo que derivó en forcejeos y en el golpe que sufrió el Presidente. Las críticas al esquema preventivo apuntaron directamente de manera conjunta a las fuerzas federales y a los efectivos de la Policía de Catamarca encargados de coordinar los accesos y los perímetros de seguridad.

milei catamarca

Tras el episodio registrado en el ingreso al hotel, la agenda periodística prevista sufrió modificaciones inmediatas. Los voceros de la comitiva informaron que el primer mandatario no brindaría declaraciones a los medios de comunicación locales ni nacionales, optando por mantener un perfil reservado durante el resto de su estada en la capital catamarqueña.

LA DESMENTIDA LIBERTARIA

La Libertad Avanza emitió este miércoles un comunicado oficial para desestimar las versiones que circularon sobre un supuesto incidente violento contra Javier Milei a su llegada a Catamarca.

comunicado lla

desde el partido remarcaron que el Presidente no sufrió ningún tipo de agresión física ni golpe al momento de entrar al recinto donde encabezó su actividad institucional y partidaria.

El escrito buscó frenar las versiones difundidas en las últimas horas y destacó que la recepción en suelo catamarqueño reunió a más de 1.200 personas, entre dirigentes libertarios y simpatizantes que se concentraron para saludar al mandatario nacional.

De acuerdo con el texto difundido por LLA, Milei se mostró conforme con el respaldo que recibió durante la jornada y en ningún instante manifestó disgusto o incomodidad respecto del trato recibido en el trayecto de acceso.

En cuanto a las tareas de prevención, la fuerza libertaria subrayó que el dispositivo de seguridad se implementó con total regularidad y ajustado a los esquemas habituales que acompañan las actividades del jefe de Estado en el interior.







