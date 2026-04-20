"Ese es el brazo de mi mamá": tiene 12 años y encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su casa

La escena parece imposible de narrar sin que se quiebre la voz. En una casa de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, un nene de 12 años hizo lo que nadie había hecho: buscar a su madre hasta encontrarla. Lo que halló fue el horror. "Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá", gritó, desesperado, después de cavar en el fondo de una vivienda sobre la calle Nardo al 5800. Allí, bajo tierra, estaba enterrado el cuerpo de la mujer de 35 años.

Todo comenzó semanas atrás. El 2 de abril, el chico fue a la casa de la pareja de su madre. Quería verla. Pero no estaba. O eso le dijeron. El hombre que lo atendió -hoy principal sospechoso- le aseguró que la mujer no se encontraba allí. Sin embargo, algo llamó la atención del nene: en el fondo del terreno había tierra removida. Días después volvió. Esta vez, la respuesta fue aún más inquietante. El hombre le dijo que "no iba a volver a verla más". Esa frase quedó resonando.

Claypole: un nene cavó en el patio y encontró el cuerpo de su madre enterrado

El sábado, impulsado por la angustia y la sospecha, el chico regresó una vez más. Esta vez no fue a preguntar: fue a buscar. Le pidió una pala a un vecino, que decidió acompañarlo. Juntos empezaron a remover la tierra. Primero apareció un pedazo de tela. Después, lo que nadie quería encontrar. Un brazo. El nene lo reconoció por un tatuaje. Y gritó. Luego corrió, sin mirar atrás, hasta la casa de su abuela. Desde allí, se dio aviso al 911.

Cuando llegó el Comando de Patrullas, la escena ya era irrefutable. En el patio había restos humanos enterrados. Se desplegó un operativo con Policía Científica, bomberos y personal médico. Durante horas, trabajaron en el lugar hasta finalmente retirar el cuerpo. Estaba en avanzado estado de descomposición y tenía un trapo en la boca. Una médica del SAME confirmó el fallecimiento en el lugar. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la autopsia.

Claypole: un nene cavó en el patio y encontró el cuerpo de su madre enterrado

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron el DNI de un hombre: Brian Leandro Lesta, pareja de la víctima. Según los familiares, no se lo ve desde hace aproximadamente dos semanas. La Justicia lo señala como principal sospechoso y lo busca intensamente. La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora. También intervienen el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) y la DDI local. Con el correr de las horas, trascendió que el hombre tiene antecedentes penales, un dato que se suma a una investigación que intenta reconstruir cómo y cuándo ocurrió el crimen.