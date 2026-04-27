Fetos humanos en clínica de Villa Ballester: ministerio de Salud de PBA no clausurará la clínica

En un operativo ordenado por la Justicia federal, se encontraron ocho fetos humanos en bolsas de residuos en la clínica Santa María, ubicada en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Dos de los fetos tenían signos de desmembramiento, lo que dio a pie a la sospechas de posibles irregularidades en el establecimiento. Sin embargo, el Ministerio de Salud bonaerense descartó la clausura del lugar tras una inspección sanitaria.

Según informó la cartera dirigida por Nicolás Kreplak, las condiciones sanitarias y de seguridad fueron evaluadas este lunes y solo se detectaron "infracciones menores, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica".

Nicolás Kreplak

Estas irregularidades, según el comunicado oficial, "de ninguna manera constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento". En la misma línea, se aclaró que los residuos derivados de los procedimientos estaban "correctamente dispuestos en bolsas rojas, conforme a la normativa vigente para residuos patogénicos en establecimientos de salud".

El hallazgo de los fetos ocurrió en el marco de una investigación para localizar a una menor de 12 años, oriunda de Santiago del Estero, quien estaba embarazada de ocho meses como consecuencia de una violación.

El hallazgo en la Clínica Santa María desató una investigación que combina abuso infantil, sospechas de aborto irregular y posibles redes ilegales.

Luego de ese hecho, la chica fue trasladada a Buenos Aires por una ONG, que ahora también está bajo sospecha. Según las denuncias, esta organización habría gestionado el traslado, hospedaje y tratamiento médico de la menor.

En un primer momento, el director de la clínica negó que la niña estuviera en el establecimiento. Sin embargo, las autoridades buscan determinar si alguno de los fetos encontrados corresponde a la menor o si este fue robado, lo que podría configurar un caso de trata de personas.

El hallazgo en la Clínica Santa María desató una investigación que combina abuso infantil, sospechas de aborto irregular y posibles redes ilegales.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud bonaerense recuerdan que la Ley 27.610 permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a partir de la semana 15 por causales específicas como riesgos para la salud o casos de violación, sin límite de edad gestacional. Este marco legal será clave para determinar si los procedimientos realizados en la clínica se ajustaron -o no- a la normativa vigente.