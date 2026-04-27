Impactante incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: el fuego fue controlado

Una escena de tensión se vivió en la tarde de este lunes 27 de abril en el barrio porteño de Constitución, cuando un incendio sorprendió a los presentes en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en la calle Santiago del Estero al 1000.

El siniestro, que se originó en dos contenedores de basura situados en un patio interno del edificio, fue aplacado gracias a la rápida respuesta por parte de los equipos de emergencia, evitando lo que pudo haber sido una tragedia mayor.

Momentos de máxima tensión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

El foco ígneo comenzó en un espacio abierto de aproximadamente 50 metros cuadrados, donde se encontraban los contenedores afectados y, según las primeras versiones brindadas por las autoridades, el fuego fue detectado rápidamente por trabajadores del establecimiento, quienes no dudaron en activar el sistema fijo contra incendios para intentar controlar las llamas. Este accionar inicial resultó crucial para contener el avance del fuego hasta la llegada de los Bomberos de la Ciudad.

Al recibir el llamado de emergencia, el cuerpo de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar con rapidez. Según informaron fuentes oficiales, los bomberos reforzaron las labores iniciadas por el personal del establecimiento utilizando una línea de 38 milímetros para sofocar las llamas.

🔴 AHORA | 🔥 Se incendió el patio interno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA



🔹 La institución estará cerrada hasta las 13:00. pic.twitter.com/7DkBeFkHTw — C5N (@C5N) April 27, 2026

Paralelamente, el Grupo Especial de Rescate (GER) desplegó maniobras de ventilación y control en la zona afectada, asegurándose de que no existieran riesgos adicionales para las personas ni para las instalaciones.

Por su parte, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) también se hizo presente en el lugar. Dos hombres adultos fueron asistidos por control clínico, aunque afortunadamente ninguno requirió traslado a un hospital ni presentó lesiones graves.

Momentos de máxima tensión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

Las autoridades de la facultad no tardaron en emitir un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la comunidad educativa. En el texto, destacaron que "la situación finalmente fue controlada gracias a la inmediata intervención del área de mantenimiento y luego al trabajo de los bomberos, sin registrarse grandes daños ni personas afectadas de gravedad". Además, informaron que, como medida preventiva, el edificio permanecerá cerrado hasta las 13 horas del martes, momento a partir del cual se retomarán las actividades académicas y administrativas con normalidad.