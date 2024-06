"Finjan demencia": el mensaje que le envió "La Toretto" a sus amigos y que complica su defensa

Todo ocurrió el jueves 11 de abril. Felicitas Alvite iba a bordo de su Volkswagen Gol Trend cuando, a toda velocidad, cruzó un semáforo en rojo y atropelló a Rubén Walter Armand, de 36 años, quien iba en su moto marca Baraj modelo Boxer. Al principio, la joven de 21 años -que se definía en las redes sociales como "La Toretto" en referencia al personaje interpretado por Vin Diesel en las películas de Rápido y Furioso- fue imputada por el delito de homicidio culposo, es decir, sin intención de matar, y no quedó detenida. Sin embargo, la fiscalía cambió la carátula a "homicidio simple con dolo eventual" luego de que se dieran a conocer los brutales videos del accidente.

Felicitas Alvite, de 20 años, fue la conductora que mató a la víctima de 36 en un accidente.

Tras un peritaje de las cámaras de seguridad de la zona, el fiscal consideró y dio por comprobado que Alvite estaba corriendo "una picada" con otra joven, quien iba al mando de un Peugeot 208. Esto elevó la pena a un mínimo de 8 y un máximo de 25 años de prisión. Como consecuencia del feroz impacto y la elevada velocidad con la que circulaba, tal y cómo quedó registrado por las cámaras de seguridad, Alvite recién logró frenar metros más adelante del accidente.

La víctima voló por los aires y cayó de la mano contraria a la que iba la conductora. Tras la caída, el hombre golpeó su cabeza contra el asfalto y pese a que fue trasladado con vida hasta el Hospital de Gonnet, los médicos confirmaron que falleció horas después. Casi de inmediato, los perfiles en las redes sociales de Alvite salieron a la luz. Allí, la joven se comparaba con el personaje Dominic Toretto de la película Rápido y Furioso por su estilo agresivo de conducir.

De hecho, debido a que esos brutales videos circularon rápidamente a través de las redes sociales, "La Toretto" decidió cerrar todos sus perfiles. "¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante 'ese quiere correr' y me hago la Toretto", se la escucha decir a la imputada en un video subido a TikTok. Y pocos días después de haber atropellado y matado al motociclista, les pidió a sus amigos que pusieran sus cuentas de Instagram "en privado".

En su cuenta de TikTok, ya aseguraba que manejaba como "Toretto".

También les exigió que no le respondieran mensajes "a nadie". "Finjan demencia y olvídense de todo. Todo es usado en mi contra", advirtió en un grupo de WhatsApp. La conversación se filtró tras un peritaje hecho sobre su teléfono celular secuestrado por la Justicia. Se conoce en un momento clave de la causa ya que este miércoles, la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia celebrará una audiencia entre las partes y después tomará una decisión sobre los pedidos de prisión preventiva que hizo el fiscal, Fernando Padovan, a cargo de la investigación, y de falta de mérito que presentaron los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.

Cabe destacar que el 16 de mayo pasado, ya detenida, Felicitas cumplió 21 años. Los abogados de la acusada indicaron que "sufre enormemente por las consecuencias de sus actos -obran informes médicos que así lo acreditan-, pero no puede un hecho luctuoso convertirse en una injusticia mayúscula al aplicar un artículo del Código Penal por otro". De acuerdo a la acusación del fiscal Padovan, Alvite y la conductora de un Peugeot negro conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria "a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad", eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

Felicitas Alvite junto a Valentina Velázquez.

Al momento de enfrentar al fiscal, La Toretto sostuvo que cuando vio la moto "ya la tenía arriba" suyo. "No la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado", explicó.

Y siguió: "En ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo vi ahí tirado y como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto".