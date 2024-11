Hallaron el cuerpo del carpintero que había advertido sobre los peligros de las obras en el hotel Dubrovnik

A una semana del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, las autoridades encontraron el cuerpo de Fabián Javier Gutiérrez, un carpintero de 54 años que trabajaba en las refacciones del edificio y que previo al desmoronamiento del alojamiento, había mandado un audio donde advertía la peligrosidad de las obras llevadas a cabo en dicho edificio. "Están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota. Es como querer poner a punto la camioneta de Ali", decía la grabación.

En el audio, que dura más de un minuto, el carpintero explicó que el objetivo de estas refacciones era que el Dubrovnik ya no sea un apart hotel. "Yo lo voy a hacer del sexto piso hasta el primer piso, más o menos acondicionarlo, y el año que viene, o cuando termine la temporada que seguiré, lo reemplazamos todo con Melamina y sin puertas. Esta idea no le convenció al arquitecto, pero es lo que hay", decía Gutiérrez.

Con este hallazgo, la cantidad de víctimas fatales recuperadas de entre los escombros ascendieron a cuatro, mientras continúa la búsqueda de otras cuatro personas. Los equipos de rescate, compuestos por 450 bomberos, intensificaron las labores en áreas específicas del hotel, como los pasillos y halls que conectan las habitaciones. Además, se incorporó una grúa al operativo para facilitar el acceso a zonas de difícil entrada.

El operativo más exhaustivo se lleva a cabo en la parte trasera del hotel Dubrovnik

Las víctimas confirmadas hasta el momento incluyen a Federico César Ciocchini, un artista plástico de 84 años de Balcarce; María Rosa Stefanic, de 52 años, última propietaria del hotel; José Nahuel Stefanic, de 25 años, sobrino de María Rosa, hallado el sábado; y el carpintero Fabián Javier Gutiérrez, encontrado este martes. Entre las personas aún desaparecidas se encuentran Mariano Troiano, de 47 años, plomero y gasista; Matías Alberto Chaspman, de 28 años, ayudante de plomero; Ezequiel Juan Matu, de 38 años, también carpintero; y Dana Desimone, de 28 años, empleada de María Rosa y pareja de Nahuel.

Hasta el momento, María Josefa Bonazza, esposa de Ciocchini, es la única persona rescatada con vida durante las primeras horas del operativo y se encuentra recuperándose en un hospital de Mar del Plata. Las autoridades continúan con la búsqueda en condiciones complejas, enfrentando la inestabilidad de la estructura colapsada y el difícil acceso a diversas áreas bajo los escombros. Mientras tanto, la investigación judicial apunta al arquitecto Jorge Bonavita, quien fue detenido bajo cargos de "estrago culposo agravado" por llevar a cabo obras sin licencia y continuar pese a una orden de clausura del municipio.

Testimonios de obreros supervivientes indican que, pese a los problemas de seguridad, Bonavita prosiguió con las reformas en el área de los ascensores, ignorando las advertencias de las autoridades locales. Según la fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la investigación, Bonavita es señalado como el principal responsable, ya que lideraba las obras clandestinas en el hotel. También fueron interrogados cuatro obreros que sobrevivieron al derrumbe: Celso Paco Pérez, Sergio Daniel Paco Laura, Miguel Andrés Choque Juchani y Diego Alberto González, quienes se enfrentan a acusaciones de "estrago culposo agravado" por su presunta implicación en las obras irregulares.

Derrumbe de Apart Hotel Dubrovnik

Estos trabajadores intentaron huir del lugar tras el colapso, lo que incrementó las sospechas sobre su grado de responsabilidad y la supuesta ilegalidad de las obras. Por otra parte, Alejandro Baldini, el abogado defensor del propietario del hotel, Antonio Arcos Cortés, instó a esperar los resultados periciales antes de emitir juicios y elogió la labor de la fiscal Zambini, quien lidera la investigación e impuso restricciones de salida del país a los dueños del hotel. "Solamente se hicieron algunas refacciones. Habrá que esperar lo que digan las pericias que se hagan. Nos guardamos a silencio y no daremos declaraciones", expresó.

El propietario, que había adquirido la propiedad seis meses antes, aún no había comenzado a explotarla comercialmente. "Están todos a derecho, se presentó conformidad y se entregaron computadores, celulares, claves, todo lo que pidieron. No vamos a cuestionar eso, fijaron domicilio y deben presentarse semanalmente o ante cada pedido", señaló con el medio local 0223. El siniestro ocurrió la madrugada del 29 de octubre en el área de los ascensores, donde se realizaban obras que, según las autoridades, generaron la falla estructural.

Derrumbe en Villa Gesell

El colapso de la estructura causó la caída de grandes bloques de concreto, que sepultaron partes del hotel y dejaron atrapadas a varias personas. Pese a los esfuerzos de los rescatistas, hasta ahora solo han recuperado los cuerpos de cuatro víctimas. Dado el tiempo y las condiciones de los escombros, las autoridades advirtieron que las probabilidades de hallar sobrevivientes son mínimas.