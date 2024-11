Piden 18 años de prisión para Alberto Fernández por violencia "psicológica, física y económica" contra Fabiola Yañez

Se vienen días movidísimos para el ex presidente Alberto Fernández a quien citaron a declaración indagatoria tras la denuncia que le interpuso su ex pareja Fabiola Yañez por varios episodios de violencia de género.

Fue el fiscal federal Ramiro González que caratuló la causa que lo implica por "dos lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja". Además, "una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones para que Yañez no denunciara los hechos de violencia ante el juez federal Julián Ercolini".

Alberto Fernández

Finalmente, Yañez terminó denunciando a Fernández después de una llamada de Ercolini quien le abrió las puertas para declarar en medio de una investigación al ex presidente por la supuesta contratación ilegal de seguros.

159 páginas son las que González le presentó a Ercolini explicando las pruebas son contundentes con respecto a que Fernández "ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación".

Juez Julián Ercolini

En ese sentido, la causa se ampara en la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer que explicita al menos tres tipos de violencia que Fernández habría ejercido contra Yañez entre las que se encuentran nombradas: psicológica, física y económica .

El dictamen al que accedió el periódico Infobae, reza: "Efectivamente, en un contexto de violencia de género signada por la particular relación asimétrica de poder con el agresor, por lo menos desde el año 2016 hasta que se formalizó la denuncia, Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización , destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad".

Las pruebas contundentes tienen que ver con las fotografías que se filtraron y que se volvieron rápidamente virales por lo escabroso de los hematomas en el rostro de la ex primera dama. En esa línea, el fiscal González explicó: "De acuerdo a las pruebas de la causa, la violencia física, fundamentalmente, en la modalidad del golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid".

En el mismo párrafo, el fiscal ejerció una bajada de línea política sin igual: "Ese destino fue elegido por Fernández que supuso que su espacio podía ganar las elecciones de ese año y ser embajador en España", expresó contundentemente.

Fiscal federal Ramiro González

En el mismo escrito, el fiscal cuenta cómo fue la estadía de Fabiola con Alberto en la capital española: "Mientras Fabiola Yáñez residía en Madrid condicionada económicamente por su agresor , en medio de anuncios de suicidio, recuerdos de las necesidades de su hijo Francisco, pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del ex Presidente", contó.

En caso de ser condenado, el ex presidente Alberto Fernández podría cumplir 18 años de prisión por los tres delitos que le endilga el fiscal Ramiro González. Mientras tanto, el juez Julián Ercolini ya puso fecha para otra indagatoria por la causa seguros: será el 20 de noviembre.