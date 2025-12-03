Hallazgo macabro en el Paraná: un hombre apareció flotando con múltiples puñaladas y crece el misterio

La escena fue tan brutal como desoladora. Este martes al mediodía, un pescador que recorría la orilla del río Paraná, en la zona del Camino Costero de Bajada Grande, Entre Ríos, divisó algo que lo hizo detenerse en seco: un cuerpo flotaba a la deriva, inmóvil, arrastrado por la corriente. Sin dudarlo, dio aviso inmediato al 911 y en pocos minutos el lugar se convirtió en un escenario dominado por patrulleros, peritos y la tensa expectativa de los vecinos que comenzaron a acercarse. Las autoridades confirmaron que el hombre presentaba "visibles signos de violencia", lo que obligó a activar de inmediato el protocolo para homicidios.

El comisario Horacio Blason, director de Investigaciones e Inteligencia Criminal, explicó que las primeras observaciones revelaron "heridas compatibles con varias puñaladas en la zona del tórax", aunque aclaró que todavía no se pudo establecer la causa exacta del fallecimiento. "El médico constata que el fallecimiento podría ser por causas violentas, pero por el momento, no se puede confirmar cómo murió", sostuvo. El cuerpo fue trasladado horas más tarde a la Morgue Judicial para realizar la autopsia, que será determinante para reconstruir el momento y la mecánica del crimen. Mientras tanto, las incógnitas se acumulan.

Blason detalló al medio local El Once que "el lugareño lo divisa en el río, y llama a la Policía. La Prefectura lo traslada hacia la costa". En el lugar trabajaron agentes de la Dirección Criminalística y de la Policía Científica, que llevaron adelante los primeros peritajes. Aunque la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente, varios vecinos se acercaron para aportar datos. "Estaríamos en condiciones de conocer quién sería la persona, y se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años", deslizó Blason, quien agregó que también "estaría en situación de calle".

El comisario Horacio Blason, Director de Investigaciones e Inteligencia Criminal

Según los testimonios recogidos, el hombre era conocido en la zona y su familia -residentes de Bajada Grande- no lo veía desde hacía aproximadamente un mes. La última persona que lo habría visto con vida aseguró que fue hace tres días. No se encontraron objetos llamativos junto al cadáver. El comisario confirmó que la víctima solo llevaba puesta su ropa y descartó la presencia de algún ancla u objeto pesado que pudiera haber sido utilizado para hundir el cuerpo. El impacto del hallazgo también quedó reflejado en el relato de una vecina, cuñada del pescador que encontró el cuerpo.

La víctima apareció flotando con múltiples puñaladas

La mujer aseguró que se trataba de un hombre "con barba, que tenía una remera roja y su mano sobre el pecho". Estimó que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, "quizás de una o dos semanas", aunque esa evaluación será precisada por los peritos.