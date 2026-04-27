"Yo no maté a Maradona": el descargo de Perroni y su defensa en medio de un juicio atravesado por acusaciones cruzadas

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni decidió exponer su versión de los hechos con un descargo cargado de dramatismo, en el que rechazó de plano las acusaciones en su contra y defendió su accionar durante los últimos días del ex futbolista. "Yo no maté a Maradona. ¿Por qué puedo realizar esta afirmación? Porque era así, nuestro ídolo y eso es lo más importante que una persona tiene en la vida", expresó en su declaración a la que accedió BigBang .

El coordinador de enfermeros Mariano Perroni

Perroni sostuvo que siempre actuó con la intención de mejorar la calidad de vida del paciente y que muchas de sus decisiones o propuestas fueron desestimadas dentro del entorno que rodeaba a Maradona. "Siempre estuve a disposición para poder obtener una mejor calidad de su estadía", afirmó.En ese sentido, relató distintas situaciones que, según su versión, reflejan limitaciones en su accionar. Recordó, por ejemplo, un episodio en el que el ex futbolista solicitó medicación: "Me puse a disposición a llevar la que crean conveniente al domicilio para que la reciba, cosa que no realicé".

También describió un cuadro de vómitos y náuseas que motivó el pedido de una ambulancia para El Diez, aunque aseguró que la intervención no se concretó por decisión del entorno: "Ante las negativas a que ingrese la misma al barrio cerrado, porque la familia quería evitar que los medios de comunicación estuvieran hablando de situaciones personales con respecto al ídolo, se optó porque la misma no ingrese". El imputado agregó que intentó alternativas para que Maradona fuera evaluado por un médico de urgencia, pero tampoco prosperaron: "Acá es donde me pongo a solicitar que lo evalué un médico de urgencias".

Y agregó: "Pero con la diferencia de que yo me encuentre con la ambulancia en un punto y lo lleve en mi vehículo particular. De esa manera, la ambulancia queda a la espera de dicha evaluación, si requería la misma entraba si o si, de no ser necesario yo me disponía a llevar de nuevo al médico al móvil para que continúe con su trabajo. Cosa que tampoco pude realizar". En su descargo, Perroni también hizo referencia a la alimentación del ex jugador, señalando que advirtió sobre la necesidad de mejorarla: "Les solicito a los enfermeros en el campo que le insistan a que coma... no podía estar solo a té y alguna que otra galletita".

El coordinador de enfermeros Mariano Perroni y su abogado, Miguel Ángel Pierri

En ese sentiodo, el impitado fue claro: "Cosa que tampoco fue tomada en cuenta". Incluso aseguró que intentó ingresar al domicilio para evaluar personalmente al paciente, pero se lo impidieron: "Intenté en una ocasión ingresar al domicilio para ver al paciente, a lo que se me negó el ingreso. Cosa que tampoco pude realizar". Consultado sobre por qué no renunció ante esas dificultades, respondió con una definición contundente: "Siempre estuve convencido que desde mi lugar podía ser de ayuda, con todas las trabas que había en ese lugar yo quería seguir insistiendo para poder lograr un cambio beneficioso".

En ese contexto, advirtió: "Tengo la convicción que renunciar es de cobardes...". El coordinador de enfermeros también se refirió al impacto personal de la causa. "Me sigo enfrentando, junto a mi familia, día a día, con los comentarios de algunos sobre el título de ASESINO, no puedo concebir eso", expresó. Y recordó el momento en que fue imputado: "La angustia y desesperación no tiene nombre". Ya en 2021 había declarado ante los fiscales que investigan el caso, donde sostuvo que su rol se limitaba a coordinar al personal de enfermería y que las decisiones médicas estaban en manos de profesionales como la psiquiatra Agustina Cosachov.

Piden justicia para esclarecer la muerte de Diego Maradona

El descargo de Perroni se suma a un proceso judicial marcado por versiones cruzadas entre los imputados. En las últimas audiencias, el neurocirujano Leopoldo Luque aportó audios en los que afirma que "cumplió un ciclo" como médico de cabecera y cuestiona con dureza al entorno familiar del ex futbolista. En uno de esos mensajes, Luque sostiene que las hijas de Maradona "están manejando ellas las cosas" y que priorizaban conflictos personales por sobre cuestiones médicas, lo que agrega un nuevo foco de conflicto en un juicio ya cargado de responsabilidades difusas.