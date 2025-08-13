Incendio intencional y misterio en la madrugada de General Roca: quemaron una camioneta que era de Marcos Rojo

Una Ford Raptor que perteneció a Marcos Rojo fue destruida por las llamas en un ataque captado por cámaras de seguridad. El autor sigue prófugo y la investigación avanza entre la intriga y el desconcierto. La madrugada en General Roca se vio interrumpida por un estallido de fuego y misterio. A las 4:00 del sábado, en plena calle Maipú, a metros de San Martín, un hombre encapuchado se acercó sigilosamente a una imponente Ford F-150 Raptor azul, la roció con combustible y le prendió fuego. Las llamas, que en segundos envolvieron al vehículo, llegaron incluso a rozar el rostro del atacante, que huyó corriendo antes de que una explosión sacudiera la quietud de la noche.

El navegador no soporta este contenido.

La escena, filmada por las cámaras de seguridad de un vecino, dejó al descubierto cada movimiento: un hombre de campera verde, gorro negro, franjas blancas y negras en el pecho, pantalón oscuro y un bidón en mano. En segundos, el lujo de la camioneta -valuada en más de 100 mil dólares- quedó reducido a chatarra. El rodado, que aún figura a nombre de Marcos Rojo, ex jugador de Boca y actual defensor de Racing, estaba en manos de su nuevo propietario, un vecino de la ciudad, que la había dejado estacionada para ingresar a un local nocturno. Minutos después, testigos lo alertaron de que su vehículo ardía. Cuando llegó, solo quedaba una estructura calcinada.

Así quedó la camioneta

Bomberos y policía trabajaron durante más de media hora para sofocar el incendio, pero nada pudo salvarse. La investigación, a cargo de la fiscalía de turno, confirmó que se trató de un ataque intencional y busca identificar al autor, cuyos motivos permanecen en la penumbra. Entre las hipótesis iniciales, la procedencia del vehículo y su vínculo con Marcos Rojo habían generado confusión, pero se descartó que el dueño actual sea de Buenos Aires.