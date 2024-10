Intento de femicidio en Entre Ríos: un hombre atacó a una chica de 19 años con un destornillador

A través de un posteo en redes sociales, una adolescente de 19 años contó el momento de violencia extrema que sufrió en manos de un joven de 23 años, quien en reiteradas ocasiones le repitió que deseaba terminar con su vida. El hecho sucedió el pasado viernes 4 de octubre en inmediaciones de las calles Pellenc y Chacabuco en la ciudad entrerriana Colón; lamentablemente, la mujer terminó víctima en terapia intensiva a raíz de las graves lesiones.

La Policía encontró a la víctima y la trasladó de inmediato en una ambulancia, luego de recibir atención médica se comenzó la búsqueda del autor de la agresión, localizado a los pocos minutos escindido en unos pastizales cercanos.

Fotos compartidas en la cuenta de Iara

A través de su cuenta personal de X, Iara relató el terror que le tocó vivir en primera persona cuando se encontró en la vía pública con el agresor, identificado como Johan Fernández: "Me arrastra hasta dentro de la construcción de esa esquina y empieza a ahorcarme y golpearme brutalmente hasta dejarme inconsciente. Me golpeó la cara con piñas y patadas, me clavó un destornillador por todo el cuerpo, me dejó lesiones graves: hematomas dentro de la cabeza, me arranco muelas desde la raíz, me dejó la cara, cabeza y cuerpo todo suturado".

Lugar del ataque

La víctima fue asistida de inmediato y terminó " con 12 puntos en la cara, 3 puntos en la mano y más de 20 puntos en la cabeza . A demás de hundirme el septum hasta el fondo de la nariz. Mientras yo estaba inconsciente, él seguía golpeándome, dejándome así en un enorme charco de sangre", relató Iara.

En el hilo X, la joven dejó en claro que no conocía a su agresor, por lo que en un primer momento pensó que se trataba de un robo. Con miedo, suplicó que se detuviera, pero fracasó en el intento hasta quedar inconsciente: "Esto no lo publico para dar lástima ni mucho menos para generar algún tipo de disturbio: lo hago por todas aquellas que alguna vez sufrieron violencia de género y no pudieron contarla", concluyó con el hashtag "Ni una menos".

Fotos compartidas en la cuenta de Iara

Luego de relatar la grave golpiza que recibió y la dejó inconsciente, Iara adjuntó imágenes de su cuerpo en las que evidencia las graves consecuencias que dejó su atacante: Con grandes hematomas y cortadas sin cicatrizar, la joven se encuentra hospitalizada para continuar con un exhaustivo seguimiento médico.

Por su parte, Johan Fernández, fue detenido y sentenciado por el juez de Garantías a 30 días de prisión preventiva, mientras avanza la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal Juan Sebastián Blanc.