"Trucos de magia, experimentos y osos": el modus operandi de Kiczka para captar menores a través de YouTube

La investigación en la causa por pedofilia en Misiones, por la que están detenidos los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, sigue revelando detalles escabrosos y siniestros sobre el modus operandi que llevaban adelante los acusados para captar a menores de edad. Un informe de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) advirtió que el ex diputado detenido por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), utilizaba su canal de YouTube para captar menores. "Utilizaba estrategias de persuasión con trucos de magia y experimentos caseros con el objetivo de captar potenciales víctimas", señalaron.

Ambos hermanos siguen detenidos.

De acuerdo al escrito presentado al juez de instrucción penal Miguel Ángel Faria, el acusado subía videos a su cuenta de YouTube "La magia del tío Germán" con actividades para niños y lenguaje especial con la idea de atraer víctimas. El informe de la SAIC, al que accedió el medio local DoceTv, resalta que también "se destacan las conductas infantilizadas de los protagonistas de los videos, procurando el acercamiento a través de un método de aproximación válido". El escrito elaborado hace hincapié en un oso de peluche que el ex diputado utilizó en un video y destacan que para un niño "tiene una connotación de protección, ternura, compañía".

A su vez, resaltaron que "el oso es el símbolo de la pedofilia, significa preferencia por menores, niñas pre púberes" y que en casos de esta índole se lo conoce como Pedo Bear. Otro de los análisis que se llevaron a cabo es la edad próxima de las víctimas: "Corresponde a niñas en un 90%, de etnia caucásica, niños y adolescentes de entre 3 y 13 años". Para los expertos de la SAIC, Germán generó un personaje para captar a menores y lo mantuvo en el tiempo con la realización de actividades y lenguaje didáctico. Por otra parte, la Justicia de Misiones no encontró material de abuso sexual infantil en las computadoras secuestradas durante el último allanamiento en Apóstoles.

Según informó el portal Misiones Online, los peritajes, llevados a cabo por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) y la División de Cibercrimen de la Policía de Misiones, indicaron que no se obtuvieron datos relevantes para la investigación. Los dispositivos son cuatro celulares, dos notebooks, un disco rígido y una computadora de escritorio. Recordemos que la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la investigación del caso por pedofilia en Misiones, había revelado que encontraron archivos de bebés recién nacidos, niños y adolescentes en los dispositivos tecnológicos incautados en los primeros allanamientos en le domicilio de los Kiczka

De acuerdo con la funcionaria, el ex diputado y su hermano "están complicados" y remarcó que "no hay dudas en la investigación". Dupuy, que lidera la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal porteño, había hablado semanas atrás sobre la investigación de pedofilia que inició en enero contra el ex diputado misionero Germán Kiczka y su hermano Sebastián. Ambos se encuentran alojados en la Unidad Penal VIII de Misiones. "Hablamos de una persona en Misiones, pero detrás de este legislador hay una organización internacional de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", había explicado.

Germán Kiczka

Dupuy había descripto las imágenes encontradas en los dispositivos como "aberrantes" y "tremendas". La investigación comenzó tras recibir una alerta de la organización estadounidense NCMEC, que monitorea el tráfico de material pedófilo en redes y colabora con la justicia argentina. El juez Faria lideró los allanamientos que resultaron en la incautación de teléfonos y computadoras de los hermanos, así como en el desafuero, detención de Germán y la captura de Sebastián.

En este contexto fue que la fiscal detalló que las imágenes -en el allanamiento al diputado se secuestraron diversos dispositivos y que, tras analizarlos, confirmaron que tenía más de 600 videos de abuso sexual infantil- involucraban a niños muy pequeños, incluso bebés, siendo abusados sexualmente, y a menores de 13 años participando en actividades sexuales con adultos. "Estoy hablando de niños entre 0 mes y 13 años, además de algunos otros que eran de 13 y 18 años", había desarrollado.

Aunque los Kiczka no están acusados de abuso directo de menores, sino de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, Dupuy advirtió que el modus operandi de los pedófilos para captar víctimas se ha vuelto más común a través de plataformas como WhatsApp, juegos en línea, Instagram y otras redes sociales. "Cuando hablamos de explotación sexual infantil creo que el público no dimensiona lo que significan esas palabras", remarcó la fiscal.

El ex diputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, acusados de pedofilia

Y sumó: "Estamos viendo cómo adultos abusan sexualmente de niños, niñas o adolescentes". De acuerdo con su explicación, estos delincuentes inician relaciones de "amistad" con los niños, que luego evolucionan hacia la solicitud de fotos o videos sexuales. "Captan a los niños y adolescentes y comienzan a tener una relación de amistad. Rompen el hielo diciendo que tienen muchos gustos parecidos, como el deporte, y luego terminan consiguiendo que las víctimas le envíen fotos o videos", afirmó.