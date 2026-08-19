Investigan un cumpleaños nazi con una torta con esvástica y un niño haciendo el saludo hitleriano

Una celebración familiar en Oberá, Misiones, terminó convertida en una escena de horror y vergüenza pública. Durante el festejo por los 44 años de un hombre apodado "Nito", se fotografió una torta con una cruz esvástica nazi y a un niño de chiquito años realizando el saludo asociado al régimen de Adolf Hitler junto a la pareja de su madre.

Las imágenes fueron publicadas en Facebook por la esposa del cumpleañero y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Tras la ola de repudio, la mujer editó las publicaciones: en una superpuso un sticker sobre la torta y en otra ocultó el rostro del menor.

El episodio llegó a la Justicia a través de dos denuncias y quedó bajo investigación del Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá. En una de las imágenes se observaba una torta de crema cubierta con chocolate y una esvástica en el centro. El símbolo fue utilizado por el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, liderado por Hitler, responsable de un régimen basado en la persecución racial, el antisemitismo, el exterminio y el terror durante las décadas de 1930 y 1940.

La foto más polémica del caso

Una de las denuncias fue presentada en la Seccional Segunda por un hombre de 56 años que reconoció a su hijo en una de las fotografías. Según informó Noticias de Acá, el denunciante se enteró de la publicación a través de las redes sociales de su expareja, con quien tiene dos hijos en común.

El caso podría quedar encuadrado en la Ley Nacional 23.592, que sanciona los actos discriminatorios y contempla penas para quienes participen en organizaciones o realicen propaganda sustentada en ideas de superioridad racial o de persecución contra determinados grupos.

La norma establece: "En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas".

La torta nazi del ciudadano de Oberá