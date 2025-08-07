Juicio al ex de Prandi: la contundente declaración de Emanuel Ortega y la indignante defensa del imputado

Pasaron siete años desde que Julieta Prandi denunció ante la Justicia al progenitor de sus dos hijos, Claudio Contardi, el juicio por el cual el empresario gastronómico enfrenta cargos por violación, abuso sexual, patrimonial y violencia de género. Después de una primera audiencia cargada de polémica, en la que el imputado confesó en un fallido el delito de violación, la jornada del jueves fue aún más intensa.

Uno de los testimonios más esperados fue el del músico Emanuel Ortega, quien se encuentra en pareja con la modelo desde 2020 y convive con los dos hijos menores de Prandi. Fue él quien, junto al psiquiatra de la denunciante, dieron cuenta de las secuelas que tuvo y aún tiene que enfrentar la también actriz después del calvario que denuncia haber sufrido por parte de Contardi.

"Me encontré con una persona que fue violada en todos los sentidos imaginables. Desde lo emocional, lo económico y lo físico. Una persona devastada, quebrada y rota", declaró el hijo de "Palito" Ortega ante el Tribunal (x), al tiempo que sumó: "Es un criminal capaz de cualquier cosa".

En su declaración, el músico también solicitó que, en caso de no ser condenado, la Justicia garantice la seguridad física y emocional de la modelo; en un planteo alineado con el de los abogados de Prandi, quienes ya requirieron la detención preventiva del empresario imputado.

"He visto cosas inimaginables. He visto cómo volvían sus hijos después de estar con su padre con la mirada perdida, tristes, casi sin poder hablar", subrayó Ortega, al tiempo que se refirió a la "situación económica injustificable" en la que quedó Prandi, luego de divorciarse del progenitor de sus dos hijos.

Tras el divorcio, el imputado se quedó con las dos propiedades de la modelo, quien pudo recuperar su casa después de un largo litigio judicial. Según declaró Ortega, el inmueble se entregó en muy malas condiciones: le había arrancado hasta la mesada de la cocina y arruinado toda la instalación eléctrica.

"En esa casa me encontré hasta con animales decapitados. La indignación que fui acumulando durante todos años de pareja no se los puedo contar. Lo que vi como persona y como hombre me da vergüenza ajena", fue otra de las declaraciones más potentes del músico.

"Jamás maltraté a Julieta"

Contardi abandonó los Tribunales a la una del mediodía y enfrentó a los medios apostados en la calle. "¿Qué tenés para decir en tu defensa?", indagaron los periodistas. "Soy inocente, el tiempo lo va a demostrar". Consultado sobre si fue un buen marido y padre, el empresario chicaneó: "Según Julieta sí, ustedes lo tienen en varias revistas y entrevistas".