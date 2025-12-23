La desaparición de Micaela Avril Bustillo Torres angustia a La Matanza: "No sabemos qué hacer"

La localidad de La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza, se encuentra sumida en la incertidumbre y el desconcierto tras la desaparición de Micaela Avril Bustillo Torres, una adolescente de tan solo 16 años.

Desde la madrugada del pasado miércoles 17 de diciembre, sus familias y amigos no saben nada de ella. La última vez que fue vista, según relataron sus familiares, " agarró las llaves de su abuela y se fue ". Desde entonces, el silencio es ensordecedor y angustiante.

La familia de Micaela no encuentra respuestas ni consuelo. Laura Torres, su madre, expresó con dolor: "Estamos pegando carteles con su cara para encontrarla en La Tablada, Lomas del Mirador, San Justo, por todos lados. Sinceramente ya no sabemos qué hacer ".

Micaela Avril Bustillo Torres

El caso puso, una vez más, en evidencia serias falencias en el accionar policial. Según denuncia la propia madre de Micaela, los efectivos que trabajan en la causa han mostrado un desempeño "muy flojo". A pesar de haber radicado la denuncia pocas horas después de la desaparición, las autoridades no logran avanzar con firmeza en la investigación. Incluso, se han aferrado a hipótesis infundadas, como la posibilidad de que la joven tuviera novio, algo que su familia desmintió.

La comunidad de La Matanza no permanece indiferente. Vecinos y amigos la buscan incansablemente recorriendo calles, pegando carteles y difundiendo la foto de Micaela en redes sociales. Sin embargo, los esfuerzos parecen no ser suficientes sin una acción policial efectiva y coordinada.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad comandado por Alejandra Monteoliva emitió un comunicado solicitando colaboración para dar con el paradero de la menor. Sin embargo, para la familia Bustillo Torres, cada día que pasa sin noticias es un golpe más a su esperanza. La falta de avances concretos y la aparente desidia policial no hacen más que aumentar la angustia.

La foto que difundió el Ministerio de Seguridad

Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Micaela pueden comunicarse con su padre Fernando al 1124562522 o con su madre Laura al 1171505065. El tiempo apremia y la justicia no puede permitirse más demoras.