La dura posición de la Fiscalía en el jury por "mal desempeño" a las juezas que debían cuidar a Lucio Dupuy

Luego de escuchar los alegatos del jury contra la jueza de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1, Ana Clara Pérez Ballester y contra la responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2 de General Pico, Elisa Catán, en el recinto de la Cámara de Diputados de La Pampa, se dio a conocer la palabra del fiscal que lleva a cabo la causa, Guillermo Sancho, quien manifestó que las funcionarias tuvieron un "mal desempeño" a la hora de actuar en la tenencia de Lucio Dupuy.

Lucio Dupuy

El jury señala que las funcionarias son responsables de no cumplir con su labor profesional para evitar la muerte de Lucio Dupuy, quien falleció en manos de Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez -que hoy se encuentran tras las rejas con una condena a prisión perpetua- el 26 de noviembre del 2021.

Es que en la recopilación de datos y en la investigación, se llegó a la conclusión de que fueron ellas quienes intervinieron en el expediente realizado en el año 2020 para cederle la tenencia del niño de cinco años a su madre, Espósito Valenti, que un año más tarde terminó asesinándolo a golpes junto a su pareja, por lo cual cuentan con una gran responsabilidad en el fallecimiento.

Hasta ese momento, Lucio vivía junto con su tía paterna, debido a que su madre tenía denuncias de no hacerse cargo de él. Sin embargo, las funcionarias decidieron que lo lógico sería que el niño se críe con su progenitora por lo cual accedieron sin realizar la correspondiente investigación a que vuelva a vivir con ella. Un año más tarde, sucedió el hecho de terror.

Magdalena Espósito Valenti, Abigail Páez y Lucio Dupuy

Tras darse a conocer la mirada del fiscal general Sancho, fue muy contundente con sus palabras a la hora de señalar tanto a Pérez Ballester y a Catán admitiendo su "mal desempeño" según el artículo 22 de la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento, que se centran en el "incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo" y de "incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo".

Además, aseguró que era algo que se podría haber evitado porque Lucio llegó a poder demostrar mediante sus dibujos la violencia que estaba viviendo junto a los abusos sexuales. "Fue una falta grave, más aún en el contexto en que se dio la homologación del acuerdo. En forma verbal, gestual o por dibujos el niño se pudo comunicar", planteó.

"Se registraron signos de indicadores de situaciones de violencia y abuso sexual infantil a través de figuras representativas del entorno familiar próximo", sumó y remarcó el artículo 654 del Código Civil y Comercial de la Nación, que sostiene: "Se debe tener en cuenta la opinión del niño y el mantenimiento de su centro de vida. Y, en este caso, más allá de que no hubo controversia y se homologó de común acuerdo, se incumplió con ese artículo ya que debió escuchárselo porque se estaba cambiando su centro de vida".

El careo entre Ana Clara Pérez Ballester y Ramón Dupuy

Por último, hizo hincapié en uno de los tantos testimonios que se acercaron a los tribunales y fue nada más ni nada menos que el de Leticia Hidalgo, la tía política que tenía la custodia de Lucio antes de que le dieran la tenencia a Espósito Valenti. "Fue conmovedor cuando expresó que nadie le daba respuestas, que todos le decían que la madre es la madre y que siempre tendría razón, y que estaba agotada de seguir luchando contra el sistema", expresó.

A pesar de escuchar todo lo dicho, las funcionarias acusadas quisieron dar su punto de vista y pidieron que "tengan consideración", que "sean justos" y aseguraron no tener responsabilidad en el fallecimiento de Lucio, creyendo que la decisión que tomaron lo hicieron conscientes y habiendo investigado el caso.

La primera palabra la dio Pérez Ballester, quien destacó: "Solamente voy a solicitar que, al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó y los elementos que tuvimos en cuenta. Y que resuelvan con justicia".

Ana Clara Pérez Ballester y Elisa Catán en el jury.

Por su parte, Catán planteó: "Espero que el jurado sea justo, no solo por nosotras, sino también por Lucio. A mí me interesa en serio y de sobremanera que haya justicia por Lucio y no una cacería de brujas, porque acusar a cualquiera no es justicia" y agregó: "Esto a mí me afectó muchísimo. Todos tenemos familia y hemos sufrido. Este es un caso atroz que afectó a toda la sociedad. ¡Cómo no me va a afectar! Siempre trabajé con los niños. Esto es una piña tan fuerte que la sociedad no supo para dónde ir. Primero uno se lo toma a mal, pero ahora agradezco el proceso, porque acá se vio la luz, se vieron las pruebas, se vio quién miente, quién trabajó con responsabilidad y quién dijo una cosa, pero después no la hizo".

"Se pudo traslucir la verdad. Confío, si no hay otro interés que la búsqueda de justicia, que debemos ser absueltas y volver a nuestros trabajos que tanto amamos. Tenemos una profunda vocación para trabajar en familia y cumplimos un rol primordial en la pacificación de la familia", concluyó.

La lectura del veredicto se dará a conocer el viernes 22. Si son encontradas culpables de "mal desempeño de sus funciones" serán removidas de su cargo, según prevé la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento.