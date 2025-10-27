"La Justicia nos abandonó otra vez": la indignación de la familia Fernández Lima por el sobreseimiento de Cristian Graf

Cristian Graf, acusado de encubrimiento en el crimen de Diego Fernández Lima, fue sobreseído por el juez Alejandro Litvack, quien consideró que no tuvo participación alguna en el intento de desviar la investigación. El caso, que estremeció al país tras el hallazgo de los restos del adolescente en mayo pasado, en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, volvió a generar indignación y dolor en la familia de la víctima.

Cristian Graf, el acusado del prescripto crimen de Diego Fernández Lima.

En su resolución, Litvack explicó que cuando Graf "arribó a su domicilio, la investigación ya estaba iniciada", y que incluso "se había realizado el correspondiente vallado y la evacuación del personal de la obra del terreno en cuestión, y hasta estaba interviniendo la policía científica en la recopilación de los huesos". En ese contexto, sostuvo el magistrado, "difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada", dado que Graf "no tuvo ningún acto positivo para con las autoridades policiales ni judiciales que se encontraban allí".

El juez también remarcó que el acusado "no mintió o confundió a quienes comenzaron con la investigación del hecho, dando pistas falsas para desviar la pesquisa, sino que fueron simplemente expresiones realizadas a otras personas". El abogado defensor, Martín Díaz, celebró el fallo y aseguró que "esta defensa trabajó muchísimo para lograr esta resolución, la cual esperábamos y recibimos con satisfacción". Días antes, Díaz había anticipado que su cliente sería sobreseído porque era "imposible que Graf haya encubierto el hecho o suprimido evidencias", ya que -sostuvo- "son dos delitos que él nunca pudo cometer".

La querella y el fiscal Martín López Perrando tienen ahora tres días para apelar la decisión, aunque desde el entorno judicial se estima que el fiscal "no lo hará, ya que no intervino ni apareció más". Los restos de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años que desapareció en julio de 1984, fueron hallados 41 años después, en el patio de la vivienda donde hoy vive Graf, quien fue su compañero de colegio. El hallazgo reabrió un expediente que durante décadas permaneció sepultado bajo la indiferencia y los silencios del poder judicial. Por eso, la reacción de la familia Fernández Lima ante esta nueva decisión fue inmediata y desgarradora.

Cristian Graf fue sobreseído

Javier, hermano de la víctima, expresó su bronca: "La Justicia nos abandonó otra vez". En diálogo con TN, relató que su madre "se enteró hace un rato, está triste, estamos todos muy mal", y denunció que "es una locura que las leyes de este país sean del año 1920, que no se hayan actualizado". Javier impulsa la llamada "Ley Diego", un proyecto que busca impedir que los homicidios prescriban: "Un asesinato no puede prescribir. Antes decían que sin cuerpo no hay delito, pero acá están los restos de mi hermano. Hay un sospechoso que vive en esa casa y otros cuatro que vivieron ahí".

Visiblemente dolido, agregó: "No puedo creer que la Justicia otra vez nos haya abandonado, como abandonó a mi papá hace 41 años. Con todas las pruebas que hay, esta gente se rió 41 años de nosotros y ahora se ríe de todo un país. Lo que siento es impotencia, indignación, mucha tristeza". El hermano de Diego insistió en que Graf "sabía que estaba ahí abajo" y que "trató de desviar a los albañiles" que trabajaban en la casa cuando se hallaron los restos. Además, recordó que en el momento del crimen "vivía la hermana de esta persona, el padre que está fallecido, la madre que está viva y una prima".

Con la tristeza de una espera interminable, Javier confirmó que la familia apelará el sobreseimiento: "Necesito justicia por mi mamá. El país está indignado con esto, no se puede creer. Fueron 41 años, no se te va nunca. Nosotros lo esperábamos a Diego todos los días. Nos enteramos el 20 de mayo que lo asesinaron y lo enterraron en esa propiedad. Fue todo a propósito para que nadie lo encuentre". Aún hoy, los restos de Diego Fernández Lima no fueron entregados a su familia. "Nosotros seguimos sufriendo, yo sigo sin dormir, y esta gente sigue haciendo su vida como si nada. Y ahora la Justicia los avala", concluyó Javier.