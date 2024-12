Le hicieron el "cuento del tío" a un integrante de Los Piojos: cómo fue la estafa por más de $2 millones

El reencuentro de Los Piojos, programado para el 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, se vio algo empañado, luego de que se conociera que un integrante del staff de la mítica banda de rock nacional fue estafado en el alquiler de una vivienda de la ciudad de las diagonales que no existía realmente. Todas las transacciones fueron virtuales y el monto alcanzó los dos millones y medio de pesos. La denuncia fue hecha y las autoridades policiales comenzaron la investigación. La persona que fue estafada, de la cual no se reveló la identidad hasta el momento, cayó en lo que se conoce como "el cuento del tío". Aunque, según denunció, la habilidad del estafador era la suficiente como para convencerlo de que se encuentren para que le muestre la casa, que ni siquiera existía. Esta, supuestamente, estaba ubicada en calle 54, entre 15 y 16.

Los Piojos vuelven a dar un show tras 15 años de separación en el Estadio Único de La Plata el próximo 14 de diciembre.

El nivel del criminal fue tal que primero recibió una reserva de 200 mil pesos y luego tuvo la paciencia para esperar a que entre el pago total, en el que le llegó una suma más de 2.300.000. Allí fue cuando desapareció de todos lados y el integrante del staff entendió que había sido estafado. Recién entonces se acercó a la departamental correspondiente de la Policía Bonaerense y denunció lo ocurrido.

La pericia del supuesto dueño fue tal que hasta consolidó un relato acerca de por qué tenía un número de Mendoza si estaba en La Plata. "Hace años me vine a estudiar y me quedé a vivir acá. No quiero cambiar el número, porque tengo mucha gente que me quiere allá y no quiero perder el contacto con ellos", le explicó en su momento con total naturalidad. "Además, todavía tengo la esperanza de volver algún día", agregó inclusive.

La antigua formación de Los Piojos.

El anzuelo de la estafa fue plantado en redes sociales y desde allí fue que comenzó todo. La casa, que no existía en ese lugar de forma comprobable a través de una herramienta de alcance masivo como Google Maps, cumplía con todos los requisitos de espacio y comodidad que Los Piojos necesitaban para el regreso. Ese que sus fanáticos y fanáticas esperan con ansias desde hace 15 años.