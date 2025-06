Desesperada búsqueda de Eduardo: tiene 5 años, estaba bajo custodia del Estado y desapareció en Córdoba

El reloj avanza y la angustia crece. En Córdoba, una provincia ya golpeada por múltiples episodios de violencia institucional y crisis en los sistemas de cuidado infantil, la desaparición de un niño de tan solo cinco años vuelve a sacudir a la sociedad. Eduardo Valentino Caleb Malagueño fue visto por última vez en el barrio Comercial, en la capital provincial, y desde entonces nada se sabe de él. La alerta no solo recae sobre su corta edad: Eduardo estaba bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el organismo que debería haberlo protegido.

La paradoja duele. El niño estaba formalmente al resguardo del Estado, en un sistema que, según su propia definición, tiene por objetivo garantizar los derechos de la infancia. Sin embargo, y a pesar de la tutela oficial, Eduardo desapareció. Y ahora es buscado desesperadamente por las fuerzas de seguridad, por la Justicia y por una comunidad entera que no logra entender cómo un menor puede extraviarse —o ser retirado— sin que nadie pueda evitarlo. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la última vez que se vio a Eduardo fue en el barrio Comercial, y se sospecha que podría estar acompañado por su madre biológica, Yesica Gabriela Malagueño.

El dato no es menor: se trata de una situación compleja, en la que el vínculo sanguíneo se entrelaza con medidas judiciales de protección, configurando un escenario tan sensible como inquietante. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 4, que trabaja junto a la Unidad Judicial N° 3 y cuerpos policiales de distintas jurisdicciones. La búsqueda es exhaustiva. Se rastrillan zonas cercanas al último avistamiento, se analizan imágenes de cámaras de seguridad y se chequean posibles traslados. Pero cada hora que pasa sin noticias convierte la incertidumbre en un peso insoportable para quienes tienen un mínimo de empatía.

A la par, las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave. Con fotos del rostro de Eduardo y cadenas de mensajes que piden difusión, cientos de usuarios se sumaron a la búsqueda desde sus celulares, mientras los medios multiplican la cobertura en un intento por amplificar la alerta. "No es solo un niño perdido. Es un niño bajo custodia del Estado. No podemos permitirnos fallar otra vez", expresó con impotencia una trabajadora social que pidió no ser identificada. Y es que la historia de Eduardo no se recorta sola: se suma a una larga lista de casos que exponen las debilidades estructurales del sistema de protección infantil en la Argentina.

Eduardo Valentino Caleb Malagueño

Las autoridades reiteraron el pedido de colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Eduardo Valentino Caleb Malagueño puede comunicarse al 911, a la Unidad Judicial N° 3 (Carmelo Ibarra 1250, barrio Villa El Libertador, teléfono 4333400, mail: [email protected]), o a la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5 en Tribunales 2.