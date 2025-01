Lo agredió, robó y chocó su auto: grave denuncia de un traumatólogo contra su ex pareja

Lo que comenzó como una tarde laboral habitual para Sebastián Grin, un traumatólogo en Santa Fe, terminó en un episodio de violencia y una persecución policial que por muy poco no terminó en tragedia. El pasado lunes, su ex pareja no sólo lo agredió físicamente sino que además robó su auto.

Según relató el médico al medio El Litoral, su ex novia, Eugenia Leyes, lo abordó a la tarde en Obispo Gelabert al 2400, desencadenando un enfrentamiento físico que escaló rápidamente. Desde su versión, contó que al finalizar su jornada en una clínica, fue sorprendido por la joven, quien lo agredió y comenzó a destrozar los retrovisores de su vehículo. Intentando evitar que huyera, se interpuso frente al auto de la mujer, quien lo atropelló al intentar escapar. Aunque logró contactar a la policía, el drama continuó.

A las pocas horas, Leyes llegó al domicilio del médico, ignorando una medida de restricción previamente impuesta. La situación escaló a un episodio violento nuevamente cuando, al llegar los efectivos policiales, la mujer encendió su vehículo y se dio a la fuga, arrastrando a una mujer de la policía.

Lo que siguió fue una intensa persecución que concluyó cuando la conductora chocó su auto contra una heladería , en la esquina de Lisandro de la Torre y Francia, causando serios daños materiales.

Sebastián Grin, el traumatólogo santafesino fue atacado por su ex mujer y pide Justicia

Por decisión del fiscal Roberto Apullán, la mujer finalmente quedó en calidad de aprehendida tras violar una orden de distancia de la casa del profesional de salud y finalmente impactar con un vehículo contra una heladería de la ciudad cuando se disponía a huir de la policía. El traumatólogo Grin aseguró que las situaciones de violencia continúan y decidió exponer los detalles de su presente a través de redes sociales.

"Estoy recorriendo la Fiscalía porque el Fiscal Regional Jorge Nessier no me da respuestas", comenzó Sebastián Grin en un video en selfie y continuó relatando: "La señora Leyes volvió a hacer denuncias falsas en mi contra. El viernes, después de la fiesta de Miss Monique, nos persiguió en el auto a mí y a una testigo que luego declaró conmigo en el Centro Territorial de Denuncias. Sin embargo, la fiscal Parodi sigue defendiéndola, por lo que no toman medidas en su contra".

El traumatólogo finalizó exponiendo el mal manejo de la Justicia al no avanzar en una causa contra su ex compañera por falso testimonio, a pesar de las pruebas presentadas. "Ni siquiera la citaron a declarar", confesó y realizó una reflexión final: "Entonces, ¿Hasta cuándo la Justicia no va a actuar como corresponde? Si yo soy un ciudadano de ley que fui agredido físicamente, está atosigándome, hace dos meses y medio que me vienen torturándome a mensajes".

La abogada del denunciante también habló con los medios de Santa Fe y explicó: "La mayoría de las denuncias que hizo están desestimadas o archivadas, hay solo una o dos, que lo lleva la doctora Milagros Parodi y que están estancadas, solo cuentan con el informe médico legal", explicó y contó que Sebastián Grin "teme por la seguridad de su cliente" ante las reacciones violenta de la ex pareja.