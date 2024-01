Lo denunciaron por violar a una menor y dijo al entregarse: "Me enamoré de una nena de 13"

"Me vengo a entregar porque me enamoré de una nena de 13 años", este fue el argumento de un joven de 28 años que fue hasta la Comisaría 2° de Ensenada después de que vecinos intenten lincharlo y prender fuego la casa de sus papás.

Todo sucedió en las últimas horas cuando efectivos de dicha sección fueron hasta una vivienda ubicada en la calle 4 por la denuncia de disturbios en la vía pública y privada.

Cuando arribaron constataron que había cerca de 30 personas saqueando la casa de Hermindo Véliz. Allí el hombre sostuvo que el grupo le robó electrodomésticos y que lo amenazaron con prender fuego el domicilio y asesinar a toda la familia.

Ante esta escena, los efectivos pudieron corroborar el motivo del caos. El hijo del dueño de la vivienda había sido denunciado días atrás por violar a una menor.

Al momento del ataque y robo el acusado no estaba en el lugar, pero horas después se presentó por propia voluntad en la comisaría. Frente a los policías expresó: "Me vine a entregar porque me enamoré de una menor de 13 años".

Mientras admitía en gran parte lo ocurrido, más vecinos del barrio se acercaron a la seccional para atacarlo. De esta manera fue detenido y se le incautaron sus celulares para ser peritados.

En el transcurso de la tarde del lunes fue trasladado a otra dependencia policial para impedir más agresiones y conflictos dentro de la Comisaría 2°.