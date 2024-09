Los violentos audios de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez: "¡Andá a la put... que te parió, vos y todas tus crías!"

En su testimonio ante el fiscal Ramiro González, desde el consulado argentino en Madrid, Fabiola Yañez había definido su convivencia con el ex presidente Alberto Fernández como un "infierno", luego de haberlo denunciado por violencia de género. Esto quedaría reflejado, además, en los audios que la ex primera dama sumó a la causa y que fueron difundidos por Infobae en las últimas horas. En la grabación perteneciente a una conversación que ambos mantuvieron en su habitación de la residencia de Olivos se lo puede oír al ex mandatario insultando y atacando verbalmente a la mamá de su hijo Francisco.

En el audio entregado al fiscal por la querella y que forma parte de la causa judicial, el entonces presidente le dice a Yañez frases como "andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!" o "la concha de tu madre", entre otros insultos. Recordemos que Alberto está imputado por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama.

El violento ida y vuelta entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Fernández: Mil de esas me tuve que bancar

Mil de esas me tuve que bancar Yañez: Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo...

Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo... Fernández: "Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra". ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga....¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!

"Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra". ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga....¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda! Yañez: Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Fernández: Pero quedáte con ellas, boluda. Qué amenaza...

Pero quedáte con ellas, boluda. Qué amenaza... Yañez: Todas las personas que para vos eran una amenaza...

Todas las personas que para vos eran una amenaza... Fernández: Andá y quedáte con ellas, boluda, quedáte con ellas y dejame en paz.

Andá y quedáte con ellas, boluda, quedáte con ellas y dejame en paz. Yañez: ¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?

Para este jueves está citada a declarar como testigo la madre de Yañez, Miriam Verdugo, en la fiscalía que lleva el caso y a pedido de la querella de su hija. Hasta el momento, la defensa del ex presidente aportó cinco testimonios de ex empleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones. Cuatro de ellas ya fueron convocadas por el fiscal a declarar bajo juramento de verdad en la última semana de septiembre y primera de octubre próximos.

En su denuncia, Yañez afirma haber sido víctima de maltrato físico y psicológico, además de haber sido inducida a perder un embarazo por Fernández. La investigación es llevada adelante por el fiscal Ramiro González, con declaraciones de testigos como amigos, familiares y ex empleados, así como pruebas clave, como fotos, videos y audios proporcionados por la abogada de Yañez, Mariana Gallego. Incluso, Fabiola afirmó ante el fiscal que la violencia sufrida por parte del ex mandatario comenzó en 2016.

Según su declaración, a partir de ahí "fue constante y habitual". Cabe destacar que los testimonios de personas cercanas a la ex primera dama, como su hermana Tamara Yañez y la esteticista Florencia Aguirre, confirman que habrían existido episodios de violencia física. Tamara relató cómo en una ocasión vio a Fernández agarrar violentamente a su hermana del brazo, mientras que Aguirre mencionó haber visto un hematoma en el rostro de la ex primera dama.

Entrevista de Fabiola Yáñez para Infobae

De acuerdo con su testimonio, ella atribuyó la lesión a un golpe involuntario, aunque Aguirre señaló que nunca le creyó. Además, Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, confirmó haber tratado a Yañez por un golpe en el rostro, aunque resaltó que no conocía los detalles de cómo ocurrió. Recordemos que Fabiola describió un total de seis hechos de violencia que sufrió a manos de Alberto desde 2016 hasta la fecha, entre los cuales tres fueron de extrema violencia física en Olivos, incluidos -según contó- el día que la tomó fuertemente del cuello y cuando le propinó un feroz golpe de puño cuando se encontraba en la cama en agosto de 2021.

Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

Sin embargo, según relató la víctima del ex presidente, el peor momento de violencia ocurrió en 2023, el último año del mandato de Fernández, afirmando que él la responsabilizaba de los problemas políticos del Frente de Todos, incluyendo la derrota electoral de 2021. Entre los episodios mencionados, reveló que ese año fue inducida a practicarse un aborto, lo que ella consideró "la peor decisión". "Hay que resolverlo, tenés que abortar", le habría dicho el ex mandatario. También contó cómo comenzó a consumir alcohol por el calvario al que fue sometida y dijo que este consumo empeoró debido al aislamiento y la angustia que experimentó en Olivos.