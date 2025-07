Entre payasadas, nylon y termos: Tronco pidió que sólo le den quórum en el Congreso a los proyectos del oficialismo

La llevada del perro que ofició de Conan a Neura por parte del presidente Javier Milei tuvo un costo inevitable para el conductor Sergio "Tronco" Figliuolo, quien tuvo como primicia al can presidencial en su sección "El troncal de las mascotas". En una reciente emisión de su programa, exigió a los diputados y senadores libertarios que sólo den quórum a los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo, en un claro desconocimiento del funcionamiento de una república y una democracia moderna.

Es cierto que lo de "desconocimiento" no está comprobado, ya que por el accionar del conductor también puede llegar a ser algo más profundo que la ignorancia, como la adhesión a una ideología antidemocrática en la que una sola persona define y decide por el resto de la población. Es que, básicamente, eso es un modelo en donde las leyes las aprueba quien las ejecuta.

"¿Qué vamos a votar? ¿Atenta contra el superávit fiscal? Mirá. Sí, dale. Buenísimo. A ver, bloque. Hay quórum. Ahora no está más", bromeó Tronco al frente de Neura, en una apelación a los juegos con bebés del tipo "acá está", donde alguien se esconde y aparece para sorprender a la criatura.

"Ahora vamos a votar la ley enviada por el Poder Ejecutivo que mandó el presidente Milei", comparó. "Acá está el quórum. Voto. ¿Puedo votar ahora ya?", siguió. "Pero si todavía no debatimos. No importa. Positivo. Después la debato. Voto y después la debato. Positivo, después vengo. Me voy y vengo. Vengo para aplaudir", señaló en una manifestación directa de su apoyo al economista libertario.

Alejandro Fantino y Sergio "Tronco" Figliuolo

Luego continuó su acción cuando trajo a su alrededor en la mesa tres termos distintos. Cabe explicar que, en términos folklóricos argentinos, alguien termo es alguien que no piensa, que es fanático y no le entran balas sobre críticas y demás. "¿Estamos todos de acuerdo en la bancada?", les preguntó a los recipientes para mantener la temperatura de líquidos.

La parodia no se detuvo, ya que luego le puso nombres y roles a cada uno. "¿Diputado Termuqui? Positivo, después la leo. ¿Diputado Termaco? La leí y positivo. ¿Diputado Termopilas? No sé de qué hablan, pero positivo. ¿Diputado Tronco? Coincido con los termos y quiero hacer una moción de privilegio. ¿Puedo votar dos veces?", cerró el gag.

Tanto antes como después repitió el concepto de "Basta". "Esto quiero en el Congreso. Acá está quórum, acá no está. En octubre esto quiero", explicó. La cosa no se detuvo ahí, ya que luego se pegó los tres termos contra su rostro con papel film, al punto de que tuvo que cortarlo en algún momento para poder respirar.

La ida de Milei a su programa no fue gratis. La humillación pública que protagonizó puede llegar a ser olvidada, aunque también quedará registrada por siempre en los archivos de YouTube. En otros tiempos quienes ejercían de mercenarios volvían después de unos años de repudio. Es probable que este nivel de "agachadísmo" político no permita eso ante una figura que lo único destacable que tiene es su perfil oficialista.