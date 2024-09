Abuela coraje: se hizo pasar por trabajadora sexual para entrar a una red de trata y salvar a su nieta

Una historia que dejó helados a todos. Se trata de una abuela que hizo hasta lo imposible para rescatar a su nieta, quien terminó en una red de trata en la ciudad de Mar Del Plata. Sin ayuda de la Policía, quien no quiso tomar la denuncia de la desaparición de la menor, se convirtió en la heroína de muchas jóvenes.

Todo comenzó con la desaparición de una adolescente de 17 años, quien estuvo cautiva por 21 días y, una vez rescatada, se supo que fue sometida a reiterados abusos y violaciones. Casi como si se tratase de una película de acción o suspenso, la víctima fue rescatada por su abuela, una mujer de 58 años que se hizo pasar por trabajadora sexual para poder salvarla. Se infiltró y logró rescatar con vida a su nieta, que hoy le dice "mamá" y no se despega de ella.

El modus operandi con el que la red operaba era el siguiente: se contactaban con jóvenes a través de Facebook o Marketplace y pactaban una reunión para realizar cambio de ropa. Fue así que el 22 de enero, la victima habló con una mujer y pactó un encuentro en la esquina de Avenida Constitución y Della Paolera. Al encontrarse, todo resultó ser una farsa y cuando iban a intercambiar las prendas, una camioneta se frenó y un hombre la secuestró.

Dentro del vehículo la drogaron y una vez consiente, despertó en un departamento junto a otras mujeres, allí comenzó el horror. Una vez secuestrada, los involucrados hablaban a los conocidos de la joven a través de su celular, sin embargo no lograron engañar a la abuela. Cuando su nieta no aparecía, Fabiana acudió a la Policía y las fuerzas de seguridad le respondieron de manera repudiable: le dijeron que su nieta no había sido secuestrada y que todo se trataba de un "capricho adolescente".

La "abuela coraje" rompió el silencio en C5N

Inconforme con la respuesta, la abuela comenzó una investigación por su cuenta y descubrió cómo los delincuentes se manejaban, mantenían drogadas a sus víctimas y las ofrecían a clientes que las violaban a cambio de $20.000. La historia dio vuelta en las redes sociales, y la gran protagonista rompió el silencio en C5N. La periodista que se encontraba a su lado en la ciudad de Mar Del Plata contó que en la ciudad es conocida como la "abuela coraje" por la decisión que tomó. Los primeros días la mantuvieron encerrada en el edifico, y luego cuando comenzaron a confiar en ella "la controlaban por medio de un celular cuando estaba con el cliente", relató su salvadora.

Una vez que un vecino le contó que la vio en la calle, la mujer puso su plan en marcha y trató de entrar en la red delictiva. Para eso, cambió su foto de perfil de WhatsApp para hacerse pasar por una chica de 21 años. "En un momento empiezo a hablar con uno de los chicos. Me invita a un hotel, a un café, a drogarme. Yo le decía que sí a todo. Y después me dijo que iban a hacer una ´joda´ en Libertad al 4870″, relató. Su objetivo era volver a estar con su nieta: "Saque fuerzas de donde sea".

Mientras la Policía se negó en retiradas oportunidades a ayudarla, la marplatense se apoyó en su hermano. Cuando recorrieron el barrio donde la habían visto días atrás, la encontraron en una esquina esperando a su próximo cliente. Fue allí, que sin pensarlo, su familia la subió al auto y se la llevó lejos de sus secuestradores. Cuando lo peor parecía haberse terminado, la familia de la víctima comenzó a recibir amenazas de muerte. "La novia del detenido me está amenazando, poniendo fotos de mi nena en Instagram para que todos las vean. La verdad me siento muy mal", contó Fabiana.

Edificio donde funcionaba la red de trata

Según describió, los involucrados en la red están desmintiendo su historia con el fin de liberar al acusado. Además, mostró su indignación al saber que una sola persona estaría pagando por lo que le hicieron a su nieta, cuando hay muchas más involucradas en el secuestro y la explotación sexual. Los periodistas de C5N quisieron saber por qué solo está detenido el cabecilla de la red y no la mujer que se encargó de engañar a la adolescente. "En realidad cuando me comunico con la fiscal me dijo que ellos siguen investigando porque en realidad ella puede ser otra víctima", manifestó su abuela, afirmando que no cree en esta versión.