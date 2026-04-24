Pamela Pombo denunció por tentativa de femicidio al ex puma Patricio Albacete

Las impactantes imágenes que presentó ante la Justicia y los medios de comunicación la influencer Pamela Pombo sobre la golpiza que le dio en septiembre de 2025 el ex puma Patricio Albacete, conmocionaron al mundo del deporte y del espectáculo en las últimas horas. Los zamarreos, empujones, agarrones y lanzamientos contra el piso del rugbier retirado son contundentes, aunque según el testimonio de la víctima, la prueba es la más leve de las agresiones que sufrió. Ahora se dictó una cautelar que aleja al agresor durante 90 días del domicilio que ocupaban ya separados.

"Estás muy equivocada", es lo primero que se lo oyó decir a Albacete en el video expuesto. "No estoy equivocada. Decirme enferma es una falta de respeto", retrucó Pombo. De acuerdo a lo que contó después en SQP, el programa que conduce Yanina Latorre en América TV, la discusión corresponde a una escena de celos que le hizo tras encontrar una tanga en su vehículo, la cual aseguró que tenía tres años, cuando estaba completamente nueva.

En el video se vio cómo se calentó de a poco Albacete, quien protestó porque ella lo acusaba y decía que era un pirata. "Estás mal de la cabeza", arremetió. "Eso es una falta de respeto", lanzó la mujer, quien luego tomó el teléfono celular. "Hija de remil puta, dejá eso ahí o te mato a piñas", lanzó el rugbier antes de arrojarla al piso y comenzar con sus fuertes zamarreos.

"Quedate ahí o ya vas a ver, hija de mil putas", gritó mientras la sostenía. "No voy a hablar con vos", lanzó la mujer, entre quejidos pero con la firmeza aún dispuesta. En ese momento Albacete le gritó en la cara con una fuerza impactante. "Parate. ¡Parate, hija de puta! ¿Cómo me vas a decir eso? Estuviste todo el día. ¿Y sabés qué pasa? ¡Mirame! Me vas a escuchar", reprendió. "Dejame en paz. Salí de acá y dejame en paz. Me estás tocando. Dejame en paz", fueron las calmadas palabras de Pombo.

Patricio Albacete y Pamela Pombo en la fiesta de casamiento de junio de 2024.

La víctima de violencia habló con SQP y reconoció que las discusiones comenzaron en septiembre del 2024 "y cada vez fueron escalando mucho más", al punto de que se "llegó a un límite". A su vez confesó que no se fue por "la frustración, el miedo, las ganas de sostener la situación" y el intento de que él cambie, ya que se habían casado recién en junio de 2024.

"Hicimos terapia de pareja. Creo que puse o pusimos todo, pero llegaban momentos en los que ya no podía. Dejaba todo de mí, pero no podía. Me daba miedo", relató Pombo. "La mayoría son discusiones por infidelidades de él. Yo pedía explicaciones y las explicaciones eran las mismas de siempre: 'estás fabulando, estás loca, estás inventando'", continuó.

Pamela Pombo compite en eventos de físico culturismo.

"Nosotros decidimos separarnos en noviembre y en diciembre se me acercó a los gritos en su casa diciéndome que me fuera, que era su casa", recordó la víctima. "Hace siete meses que estoy en alerta, que no duermo, que no como bien", sumó enseguida, antes de explicar que toda la violencia "escaló mucho" al punto de que pensó que la iban a matar. "Hay un video, del peor día que viví, que no lo tengo porque él me sacó las cámaras", añadió.

La abogada de Pombo, Ivana Lorena Crea, confirmó que la Justicia intervino con una cautelar para que Albacete no se presente en el domicilio durante 90 días, además de una orden alejamiento y la indicación de que establezca un nuevo domicilio. "Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Pamela intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida. Pudo pedir asistencia psicológica y legal. La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio", argumentó.

Pamela Pombo es modelo fitness.

La pareja había tenido solo dos meses de noviazgo y se había casado por civil el 28 de diciembre de 2023. La fiesta de casamiento fue cuando en junio, con un evento en el que se tiró la casa por la ventana en un importante salón de Pilar: comida de primer nivel, bebida en abundancia, shows musicales y 250 invitados, además de 20 damas de honor y 15 padrinos.

Tan solo pocos meses atrás de que se efectúe la separación, Pombo dio una entrevista a TN en la que habló del material que vendía en Onlyfans y hasta elogió la compostura de su pareja, que la apoyaba en la actividad. "Él no tiene problema que yo haga contenido erótico. Me ayuda con el tipo de foto que puede gustarle a los hombres", había soltado en ese entonces, con un panorama totalmente distinto al que vivió poco tiempo después.