"Me patiné la plata": el drama de los alumnos de Bragado que perdieron el viaje soñado tras una presunta estafa de su preceptora

La ilusión de decenas de estudiantes de sexto año de la Escuela Técnica N° 1 de Bragado terminó convertida en un escándalo judicial y humano que sacudió a toda la ciudad. Más de 35 familias denunciaron este lunes a una preceptora del establecimiento, acusada de haberse quedado con alrededor de 50 mil dólares que los alumnos habían reunido durante años de esfuerzo para realizar su tradicional viaje educativo a El Bolsón.

El caso generó conmoción en Bragado no sólo por el monto desaparecido, sino por el vínculo de confianza que existía entre las familias y la mujer señalada, identificada como S. S. F., quien desde hacía años administraba los fondos de los viajes escolares organizados por la institución. Según denunciaron los padres, la preceptora era la encargada de recibir las transferencias, coordinar pagos y manejar la recaudación obtenida a través de rifas, ventas de comida, cantinas y distintas actividades solidarias impulsadas por los propios estudiantes y sus familias. Nadie sospechaba de ella. Hasta ahora.

La situación explotó la semana pasada, cuando los alumnos comenzaron a exigir definiciones concretas sobre el viaje que ya había sido postergado en reiteradas oportunidades. Primero les dijeron que el vuelo había sido reprogramado. Después, que la salida se haría más adelante. Las excusas se acumularon durante meses, mientras crecía la incertidumbre. La verdad apareció de la manera más brutal. Cuando un grupo de padres y autoridades escolares fue hasta la casa de la preceptora para pedir explicaciones, la mujer habría terminado admitiendo lo impensado: "Me patiné la plata".

La frase cayó como una bomba entre las familias que llevaban más de un año trabajando para que sus hijos pudieran realizar el viaje educativo que es tradición en la escuela desde hace décadas. Delfina Méndez, hermana de uno de los alumnos afectados, contó el impacto que generó la noticia. "Le dicen 'no está el dinero, los chicos no pueden viajar'", relató sobre el momento en que su madre -docente de la institución- la llamó llorando, sin entender lo que estaba pasando.

La joven explicó además que nadie imaginaba un desenlace semejante porque el sistema funcionaba de esa manera desde hacía años. "Hace años se veían manejando así. Hubo cursos que han podido viajar con total normalidad, entonces absolutamente nadie sospechó", afirmó. El drama se vuelve todavía más doloroso al reconstruir el enorme sacrificio detrás de cada peso reunido. Según las familias, cada alumno había aportado cerca de un millón de pesos, además de todo el dinero obtenido mediante rifas, bonos contribución, ventas y actividades comunitarias. "Son 38 chicos, pusieron casi un millón cada uno, más todo lo que consiguieron en las rifas, bonos, etc", detalló.

Y agregó Delfina, en diálogo con TN: "Es difícil cuantificar exacto, pero calculamos aproximadamente una pérdida de 50 mil dólares". Pero lo que más indignación provoca entre los padres y estudiantes es el rol que habría tenido la propia preceptora durante toda la recaudación. No sólo administraba el dinero: también participaba activamente de las actividades para conseguirlo. "Lo que más indigna a las familias es que la preceptora incluso participó de las actividades que, durante todo el año pasado, habían realizado los chicos y sus familias para juntar los fondos necesarios para afrontar el viaje", relató la joven.

Más de 35 familias denunciaron que la mujer habría gastado los 50 mil dólares

Y añadió: "Para que se entienda el nivel de cinismo de esta persona, ha estado con los padres y con los chicos vendiendo rifas en Anaguna y en las plazas. ¿Cómo podés hacerle eso a los chicos que los conocés? Porque imagínate que hace 15 años están en esa escuela. Los ves desde que entran hasta que se egresan. Conoce a cada familia". La denuncia penal quedó radicada en la Justicia de Mercedes y ya es investigada como una presunta "estafa agravada". El abogado de las familias, Federico Etchehun, sostuvo que la acusación se basa en el abuso de confianza y el perjuicio económico sufrido por las víctimas. "El hecho fue encuadrado de esa manera porque esta persona abusó de la confianza de las familias, las perjudicó económicamente y se benefició", explicó el letrado.

Los alumnos hacían rifas para conseguir plata

En la causa ya se incorporaron comprobantes de transferencias bancarias, conversaciones de WhatsApp, fotografías de las actividades de recaudación y testimonios de alumnos y padres. Mientras avanza la investigación judicial, la mujer denunciada habría borrado sus redes sociales, dejó de responder mensajes y pidió licencia por enfermedad en la escuela. En paralelo, los estudiantes intentan reconstruir el sueño que se les derrumbó de un día para el otro. Volvieron a organizar rifas, colectas y campañas solidarias para intentar recuperar parte del dinero perdido y concretar finalmente el viaje a El Bolsón.

La tragedia golpea especialmente porque muchas de las familias afectadas son trabajadoras y habían hecho enormes esfuerzos económicos para sostener el proyecto. "No son familias pudientes, son mega trabajadoras", resumió Delfina. En medio del escándalo, la comunidad de Bragado comenzó a movilizarse para ayudar a los chicos. Vecinos, comerciantes y organizaciones locales ya iniciaron colectas solidarias para intentar que la promoción no pierda definitivamente una experiencia que llevaban años esperando.