Fabián Cubero, furioso por el chat de mamis: el reclamo indirecto a Nicole Neumann

Es de público conocimiento que la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero está atravesada por una fuerte tensión, lo que los llevó a mantener un contacto cero entre el ex matrimonio. En lo que respecta a sus tres hijas en común, la comunicación se maneja a través de abogados.

En este contexto, el ex futbolista se sinceró en el stream Vestuario, que comparte con José "Pepe" Chatruc, y confesó que ni siquiera forma parte del chat del colegio de las menores.

Fabián Cubero confesó que quedó fuera del chat de mamis del colegio de sus hijas

Lejos de mostrarse ajeno a la vida cotidiana de sus hijas, Cubero dejó entrever su malestar y lanzó una indirecta hacia su ex: " No estoy en el chat general porque no me incluyeron. Es de mamis ", se quejó resignado.

En la misma línea, planteó su problema: "Los padres separados tenemos un problema ahí, porque no nos enteramos de nada". Sin embargo, su reclamo no fue bien recibido por todos los presentes y Eugenia Tobal le respondió rápidamente: "Podés estar igual en el chat. ¿Qué te inhibe de estar si estás separado?". A pesar de esto, Fabián dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de todo espacio donde esté Nicole Neumann, incluso del chat escolar de sus hijas. De todos modos, la queja por la falta de información volvió a quedar en evidencia.

Lo llamativo es que, según se filtró meses atrás, cuando una de las nenas estuvo internada, el ex matrimonio sí mantiene una mínima comunicación: "Ellos no tienen diálogo, pero tienen un chat con una psicóloga de co-parentalidad, que es como una veedora. En ese chat hablan muy amigablemente", había contado Yanina Latorre.

"Cuando la nena quedó internada, él le avisó y súper bien: 'No te preocupes', 'contás conmigo'", agregó. Y sumó algunos detalles que tuvo Fabián Cubero con Nicole Neumann: "Cuando le dijo que estaba con la nena y que no se podía quedar de noche, él le dijo que se quedara tranquila. A las 9 ella le escribió para saber cómo había pasado la noche Allegra y él le dijo que estaba estable".