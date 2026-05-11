Azzaro acusó a Malcorra de "no querer hacer el gol" y el jugador respondió: "Para atrás nunca"

Los play offs de la Liga Profesional Argentina de fútbol estuvieron cargados de sorpresas y de polémicas, como la que protagonizó Ignacio Malcorra de Independiente cuando en un mano a mano contra Rosario Central, su ex club, resolvió de la peor manera y se la dejó regalada al arquero rival. La gente de Independiente de Avellaneda quedó muy enojada y hasta el periodista Flavio Azzaro, hincha fanático de Racing, lo acusó de haber ido para atrás, algo que generó la respuesta furiosa por parte del enganche rionegrino.

"Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero nunca de ir para atrás. NUNCA", escribió así en mayúsculas Malcorrra, en una historia que compartió en sus redes sociales con una captura del momento exacto en el que podía habilitar a su compañero Gabriel Ávalos, delantero goleador de los diablos rojos. "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby", reconoció.

"Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal", explicó enseguida el ex Central, quien luego soltó una expresión para detallar lo que tendría que haber hecho: "Era arrancarle la cabeza al arquero". "Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo. Perdón por el resultado y por no poder seguir avanzando", completó Malcorra al excusarse en su cuenta de Instagram.

Si bien las disculpas fueron extendidas hacia la gente, el futbolista salió luego de que la polémica por su malísima resolución se viralizara con fuerza y tras las opiniones de Azzaro, que calentaron el ambiente en en el club de Avellaneda. "Hoy Malcorra el daño que le hizo a Independiente es inconmensurable", acusó el conductor del streaming AZZ. "Chicos, yo quiero hablar en serio: es gravísimo lo que hizo Malcorra", insistió en tono dramático.

La historia de Ignacio Malcorra en donde se excusa y explica su error contra su ex equipo.

"Muchachos: esto es ir para atrás. Esto es no querer hacer el gol", consideró Azzaro, tras pronosticar "que muchos periodistas se van a hacer los boludos" y que "algunos les van a querer encontrar explicaciones". Por otro lado, el reconocido hincha de Racing Club -histórico rival de Independiente- aseguró que el mediapunta "no juega más" y que "pasó sin pena ni gloria" por la institución que más Copas Libertadores ganó en la historia.

La jugada de Malcorra ocurrió cuando el partido todavía estaba empatado en un gol y promediaba la segunda parte. Rosario Central se impuso sobre el final con dos tantos más en los últimos minutos. Antes de pasar a Independiente, el mediocampista ofensivo jugó en ese equipo 133 encuentros, lo que lo hace la camiseta que más veces vistió en su larga carrera.