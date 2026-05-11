Llaryora: "Destruir, desfinanciar o asfixiar a las escuelas técnicas es sacrificar el presente y el futuro de la industria nacional"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo que "destruir, desfinanciar o asfixiar a las escuelas técnicas es sacrificar el presente y el futuro de la industria nacional". Anunció un fondo de $2.000 millones para sostener el funcionamiento de las escuelas técnicas, frente a la decisión del Gobierno nacional de recortar los aportes a estas instituciones formadoras de talento. Este fondo provincial quintuplica al que Nación envía para las escuelas técnicas de la provincia.

"Las escuelas técnicas necesitan ser sostenidas, no desfinanciadas, porque son la base de la creación de talentos para nuestras industrias", expresó el mandatario. "Destruir, desfinanciar o asfixiar las escuelas técnicas es sacrificar el presente y el futuro de la industria nacional", dijo Llaryora.

Según datos oficiales, el Presupuesto de la Administración Central para las escuelas técnicas cayó en promedio un 40% tras la derogación del piso histórico del 0,2% de los ingresos corrientes que garantizaba la Ley 26.058. Esta medida eliminó la obligatoriedad de una inversión mínima, dejando supeditada la transferencia de fondos a la discrecionalidad de la Nación.

Llaryora anunció un fondo de $2.000 millones para sostener el funcionamiento de las escuelas técnicas.

En ese contexto, frente a la decisión del Gobierno nacional de destinar cerca de $400 millones para toda la educación técnica de Córdoba —lo que implica un recorte promedio del 40% de los fondos nacionales—, el Gobierno de Córdoba pone a disposición de las escuelas técnicas un fondo de $2.000 millones para garantizar que la formación no se detenga. De este modo, la inversión provincial quintuplica los recursos enviados por Nación.

"Las escuelas técnicas necesitan ser sostenidas, no desfinanciadas", expresó el mandatario y señaló la relación directa entre la educación técnica, el desarrollo productivo y el empleo: "No hay trabajo sin industria y no hay industria sin talento".

La decisión provincial de quintuplicar el envío de fondos a las escuelas técnicas se enmarca en la importancia de cuidar y generar talentos: jóvenes que, desde sus estudios secundarios, se capacitan y especializan para luego desarrollarse como emprendedores o insertarse en el sector industrial.

"Las escuelas técnicas necesitan ser sostenidas, no desfinanciadas, porque son la base de la creación de talentos", expresó Llaryora.

"Al recorrer las ciudades del interior, todas ellas se desarrollan a partir de sus parques industriales, cuyos talentos surgieron de las escuelas técnicas. Por eso, asfixiar las escuelas técnicas es sacrificar a las industrias y los países donde desaparecen las industrias se quedan sin progreso. Sin el valor agregado que ofrecen nuestras industrias, será imposible crecer", señaló.

Finalmente, el mandatario pidió trabajar junto a los intendentes y a la comunidad para exigir que vuelva el financiamiento nacional de las escuelas técnicas y aseguró que no dejará solos a los docentes de estas instituciones, quienes con su esfuerzo forman talentos para garantizar el desarrollo de nuestras industrias en la provincia.

Actualmente, Córdoba sostiene una red de 953 instituciones secundarias y 131 anexos a los que asisten 350.000 estudiantes. Este mapa de transformación cuenta con 252 escuelas técnicas (49 privadas) que forman parte del motor agropecuario e industrial de la región, 41 escuelas ProA, 27 Escuelas Secundarias con Formación Profesional y 473 secundarias orientadas que ya implementan formación profesional y capacitación laboral.