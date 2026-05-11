Tuvieron sexo en un avión, los descubrieron y los denunciaron: él, casado con tres hijos y ella, divorciada

En un pase digno de comedia romántica de bajo presupuesto, un arquitecto casado y una cuidadora de adultos mayores divorciada decidieron convertir un vuelo comercial en su nidito de amor. Sí, así como lo lee. La escena tuvo lugar en el vuelo CM 836 de Copa Airlines que unía Panamá con Rosario, y terminó con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El amor estaba en el aire... literalmente.

La trama empieza cuando Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59, decidieron que los incómodos asientos del avión el lugar perfecto para hacer realidad una de las fantasías sexuales más comunes. Según testigos, la pareja fue sorprendida en pleno acto con más piel al aire que ropa puesta. Esto, a pocos minutos de aterrizar en Rosario .

Copa Airlines

El escándalo no pasó desapercibido: una abuela que viajaba como pasajera denunció indignada la situación y se escandalizó además por estar acompañada por su nieta; así las cosas, alertó a la tripulación. Acto seguido, las azafatas se lo notificaron al comandante, quien decidió no armar un alboroto en pleno vuelo.

¿Pero quiénes son los protagonistas de esta historia? Mauricio C., arquitecto y jefe de obra ferroviaria, es un hombre que está casado y tiene tres hijos con los que suele subir fotos en redes sociales. Por otro lado, Sandra O., una mujer divorciada y emprendedora en el cuidado de adultos mayores, también es una viajera frecuente con debilidad por los destinos caribeños.

Mauricio y Sandra

Al aterrizar en Rosario, los agentes de la PSA los tortolitos estaban listos para recibir a protagonistas como si fueran estrellas de Hollywood. Ambos fueron demorados y fichados por "exhibiciones obscenas". Pero eso no es todo: podrían enfrentar sanciones judiciales y hasta un veto definitivo para volar nuevamente con Copa Airlines. ¡Adiós a los viajes caribeños para Sandra y Mauricio!