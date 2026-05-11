Scaloni sacudió el fútbol argentino: sorpresas, joyitas y presencia récord de River y Boca en la prelista para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya empezó y Lionel Scaloni pateó el tablero con una prelista que mezcla campeones del mundo, jóvenes promesas, regresos inesperados y varias sorpresas del fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la nómina preliminar de 55 jugadores de la que saldrán los 26 elegidos para defender la corona obtenida en Qatar 2022. Como era de esperarse, el gran emblema de la lista vuelve a ser Lionel Messi, capitán y máxima bandera de una Selección que intentará volver a hacer historia en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi y Scaloni

Pero más allá de la presencia del astro rosarino, la gran novedad pasa por la fuerte presencia del fútbol local y por varios nombres que jamás habían aparecido en una convocatoria oficial del ciclo Scaloni. Entre ellos sobresale Santiago Beltrán, arquero de River Plate, que se ganó un lugar en silencio y aparece como una de las apuestas más llamativas de la lista. También figuran Milton Delgado y Tomás Aranda, las jóvenes apuestas de Boca Juniors.

Además, figura el delantero Mateo Pellegrino, actualmente en Parma Calcio. De esta manera, Scaloni no quiere dormirse en los laureles y decidió ampliar el radar para observar variantes pensando en el futuro inmediato de la Selección. En total, River aporta seis futbolistas a la prelista: Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Boca, por su parte, metió cuatro nombres: Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

La presencia de jugadores del torneo local vuelve a marcar una tendencia que Scaloni profundizó después de Qatar: sostener el seguimiento permanente sobre el fútbol argentino y abrir la puerta a futbolistas que atraviesen buenos momentos, incluso por encima de algunos apellidos históricos. Entre las caras nuevas también aparece Nicolás Capaldo, hoy en el Hamburgo SV, además de Zaid Romero, defensor del Getafe CF.

#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.https://t.co/qVuJ19hgkk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026

La renovación convive con la vieja guardia campeona del mundo. Ahí siguen firmes Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, pilares de una generación que todavía mantiene hambre de gloria. Pero el foco también está puesto en las nuevas joyas. Franco Mastantuono, recientemente transferido al Real Madrid, aparece como uno de los nombres más excitantes de la nómina.

Lo mismo ocurre con Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Nicolás Paz, representantes de una camada que ilusiona a todo el fútbol argentino. Otro caso que llamó la atención fue el de Gianluca Prestianni. Pese a la polémica por la sanción internacional que recibió tras insultos homofóbicos contra Vinicius Jr. en la Champions League, Scaloni decidió mantenerlo dentro de la consideración.

Lionel Messi encabeza la nómina de 55 futbolistas

La planificación de la Selección ya está en marcha. A medida que los futbolistas finalicen sus compromisos con sus clubes, comenzarán a llegar al predio de AFA en Ezeiza antes de viajar a Kansas, ciudad que funcionará como base durante la Copa del Mundo. Antes del debut oficial, Argentina disputará dos amistosos preparatorios frente a Selección de Honduras e Selección de Islandia el 6 y el 9 de junio en Texas y Alabama. Luego llegará la hora de la verdad. El estreno mundialista será el 16 de junio frente a Selección de Argelia por el Grupo J, en el estadio de los Kansas City Chiefs. A un mes del inicio del torneo, Scaloni ya empezó a jugar su propio Mundial: el de las decisiones.