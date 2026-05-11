Horror en Santa Cruz: una explosión destruyó un complejo habitacional, dejó muertos y hay niños internados en estado crítico

La noche del domingo se transformó en una escena de devastación y desesperación en Perito Moreno. Una violenta explosión seguida de un voraz incendio arrasó un complejo habitacional del barrio San Antonio de Padua y dejó, hasta el momento, un saldo trágico de al menos tres personas fallecidas -entre ellas un bebé de apenas dos meses- y varios heridos de extrema gravedad. El estallido ocurrió en una vivienda donde, de manera extraoficial, se investiga una posible fuga de gas.

La detonación fue tan potente que destruyó parte de las construcciones, lanzó escombros sobre casas vecinas y desató un incendio de enormes dimensiones que obligó a desplegar un operativo de emergencia sin precedentes en la zona norte santacruceña. Las ambulancias comenzaron a llegar minutos después de la explosión, trasladando a personas con graves quemaduras y heridas de consideración.

Mientras tanto, vecinos y rescatistas intentaban desesperadamente encontrar sobrevivientes entre los restos calcinados del complejo. Según detalló la subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, Sandra Gordillo, la situación todavía es dramática y las autoridades no logran establecer con precisión cuántas personas vivían en el lugar."Hay dos adultos y un bebito entre los fallecidos, mientras que cuatro menores y una señora mayor se encuentran internados y en estados muy críticos. Pero no sabemos la cantidad de gente que vivía en el lugar, por eso no podemos confirmar la cifra de fallecidos", explicó la funcionaria.

El operativo continúa contrarreloj. Bomberos y efectivos de la Policía de Santa Cruz siguen removiendo escombros en busca de más víctimas fatales. Desde el Gobierno provincial advirtieron que todavía hay temor de encontrar cuerpos atrapados bajo la estructura derrumbada. "El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz activó de manera inmediata un amplio dispositivo de asistencia y contención tras el lamentable incendio ocurrido en una vivienda de la localidad de Perito Moreno, hecho que provocó víctimas fatales y personas heridas con quemaduras de distinta consideración", indicó el Ejecutivo provincial en un comunicado oficial.

Horror en Santa Cruz: una explosión destruyó un complejo habitacional

La tragedia movilizó a toda la estructura del Estado santacruceño. Por instrucción del gobernador Claudio Vidal, ministros y equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación fueron enviados a la zona para coordinar la asistencia a las víctimas y contener a las familias afectadas. "Apenas tomó conocimiento de la tragedia, el gobernador Claudio Vidal instruyó a los ministros de su Gabinete a ponerse a disposición de las familias afectadas y coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la atención sanitaria, la asistencia social y el acompañamiento integral", señaló el comunicado.

La dimensión del desastre obligó además a activar protocolos sanitarios de emergencia en distintos puntos de la provincia. Cuatro niños y tres adultos fueron trasladados inicialmente al hospital local de Perito Moreno, aunque varios debieron ser derivados de urgencia debido a la gravedad de las lesiones. "Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Asimismo, los niños de 11, 9 y 5 años fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para continuar con tratamientos especializados", detallaron desde el Gobierno provincial.

En Perito Moreno permanecen internados dos jóvenes de 20 años con quemaduras leves y bajo observación médica. La situación sanitaria mantiene en máxima alerta a toda la provincia. Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron sus protocolos de contingencia y el avión sanitario provincial quedó preparado ante una eventual derivación de urgencia hacia la Ciudad de Buenos Aires. Pero el drama no terminó en el complejo incendiado.

El navegador no soporta este contenido.

La explosión también afectó severamente viviendas vecinas. Vidrios destrozados, techos dañados y estructuras desplazadas dejaron a numerosas familias sin un lugar seguro donde permanecer. "Por la magnitud de la explosión se han destrozado vidrios de viviendas y casas muy precarias que se han corrido de lugar. Por eso muchos vecinos están alojados en otros lugares", explicó Sandra Gordillo. Ante ese escenario, el Consejo Provincial de Educación habilitó la escuela EPP N°72 "Pioneros del Sur" para asistir a las familias evacuadas y contener a los vecinos afectados por la onda expansiva y las llamas.

Mientras tanto, en las inmediaciones del complejo siniestrado, el clima sigue siendo de angustia absoluta. Familiares esperan noticias de sus seres queridos, los rescatistas trabajan entre hierros retorcidos y humo, y la comunidad de Perito Moreno permanece conmocionada por una de las tragedias más impactantes de los últimos años en la provincia. A través de sus redes sociales, Claudio Vidal expresó su dolor por lo sucedido y garantizó el acompañamiento estatal a las víctimas: "Mi pesar a cada familia que sufre". La investigación sobre las causas exactas de la explosión continúa en marcha, aunque las primeras hipótesis apuntan a una fuga de gas.