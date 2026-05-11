Pergolini volvió tras el fallecimiento de su madre y dejó un sentido mensaje: "Gracias al cariño de todos"

Mario Pergolini volvió a la actividad laboral luego del fallecimiento de su madre Beatriz la semana pasada, luego de años de transitar una ceguera a la cual enfrentó gracias a los aportes tecnológicos de su hijo. El conductor había interrumpido las grabaciones de Otro día perdido y no había estado al aire de Vorterix, señal a la que volvió y donde dejó unas sentidas palabras de agradecimiento a su público por la solidaridad presentada.

"Gracias a todos, antes que nada", comenzó Pergolini en un breve mensaje que lanzó al aire de su streaming radial. La intencionalidad de agradecer estuvo cruzada por un costado de su personalidad, la cual siempre se orientó a mantener en privado sus cuestiones familiares y personales. "Rápido, no quiero hacer mucho con todo esto", añadió en ese sentido.

"Gracias al cariño de todos. La verdad es que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia, han sido muy respetuosos, en la cancha, en todos lados. La verdad que les agradezco mucho. No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento", lanzó el conductor con más de 40 años de experiencia en medios audiovisuales.

Es un hecho que el fallecimiento de Beatriz lo colocó en un lugar de abundante notoriedad y que generó que muchas y muchos fanáticos y colegas le transmitieran su pésame y buena onda a partir de lo ocurrido el último jueves, y que derivó en que levantaran la grabación de su programa en El Trece.

Mario Pergolini junto a su madre Beatriz.

Los últimos años de Beatriz fueron difíciles por los achaques a su salud que llegaron con la edad. "Mi mamá quedó ciega de grande, es una mujer de ochenta y pico de años y esto le pasó a los 70", había revelado Pergolini durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi, donde explicó lo que se animó a hacer para mejorar su nivel de vida, tras perder la vista.

"Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz", reconoció el conductor en un mano a mano que tuvo con María O'Donnell en el streaming Cenital. "Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. No podía prender la radio", relató Pergolini en relación a las principales problemáticas que le generó su condición.